Οκτώβριος: Πώς θα κυλήσει ο νέος μήνας για κάθε ζώδιο

Παραδοσιακά είναι ο μήνας του «Οχι», αλλά αυτός ο Οκτώβριος με Πανσέληνο στον Κριό (9/10) και Νέα Σελήνη – Ηλιακή Εκλειψη στον Σκορπιό (25/10) θα μας μάθει να διεκδικούμε όσα μας αξίζουν. Και με Ερμή, Κρόνο και Πλούτωνα να γυρίζουν επιτέλους σε ορθή πορεία, μπορεί και να καταφέρουμε όλα όσα ονειρευόμαστε.



Ζυγός

(23 Σεπτεμβρίου – 22 Οκτωβρίου)

Μια κομβική Πανσέληνος στις 9/10 σε αναγκάζει να γυρίσεις σελίδα σε μια σημαντική σχέση ή συνεργασία. Ευτυχώς η Ηλιακή Εκλειψη συμμαχεί με την Αφροδίτη στο 2ο Οίκο σου για να σε παρηγορήσει με τον αγαπημένο σου τρόπο: λούσα, γκουρμέ εμπειρίες και ευκαιρίες για shopping. Πφφφ, ποιος τη θυμάται τώρα την Πανσέληνο;



Σκορπιός

(23 Οκτωβρίου – 21 Νοεμβρίου)

Μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν προς το καλύτερο; Γενικά δεν το πιστεύεις, αλλά οι πλανήτες είναι αποφασισμένοι να σε κάνουν ν’ αλλάξεις (see what I did there) γνώμη, με μια Ηλιακή Εκλειψη που ρίχνει όλους τους προβολείς πάνω σου. Το τι θα κάνεις από δω και πέρα είναι στο χέρι σου, πάντως έχεις κοινό που πιστεύει σε σένα – και ξέρεις να συναρπάζεις.



Τοξότης

(22 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Δεδομένου ότι σιχαίνεσαι το slow motion, δεν θα σου αρέσει ο Οκτώβριος, με τις αργές του ταχύτητες και τόσους πλανήτες στο 12ο Οίκο σου. Εκμεταλλεύσου το όμως: αυτό το slow motion είναι ευκαιρία να δεις καθαρά και να λύσεις ουσιαστικά προβλήματα σε σημαντικές σχέσεις, πριν το τρελό καρναβάλι αρχίσει ξανά από Νοέμβριο.



Αιγόκερως

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Με τον Πλούτωνα να γυρίζει επιτέλους σε ορθή πορεία στο ζώδιό σου στις 9/10, μπορείς επιτέλους να τραβήξεις εκείνο το band aid. Βασικά, μη σταματάς μόνο στο ένα. Οτιδήποτε δεν σε χωράει πια, οτιδήποτε δεν σου επιτρέπει να μεταμορφωθείς, οπουδήποτε δεν έχει εκτιμηθεί η σκληρή δουλειά που έχεις ρίξει, τίναξε το αγέρωχο κεφάλι σου και πες «Thank you! Next».

Υδροχόος

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Μπορεί να μην πιστεύεις στον mainstream συνδικαλισμό, αλλά το σωματείο Ηλιακή Εκλειψη – Αφροδίτη στο 10ο Οίκο σου φροντίζει για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αξιοποίησέ τις και συνειδητοποίησε ότι δεν μπορείς να λες «ναι» σε νέες δουλειές όταν είσαι ήδη overworked.

Ιχθύες

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Ελα, παράτα τα όλα και πάμε να μπούμε σ’ ένα αεροπλάνο. Θα το κάνεις που θα το κάνεις δηλαδή, τουλάχιστον να έχεις έναν υπεύθυνο ενήλικα μαζί σου να σιγουρευτεί πως θα φτάσεις σώα. Προσφέρομαι. Αντε, και σου υπόσχομαι πως ο Δίας που επιστρέφει στο ζώδιό σου στο τέλος του μήνα θα ξεθάψει ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή.

Κριός

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Τα Xanax που πήρες για να αντέξεις τον Σεπτέμβριο τα άξιζαν τα λεφτά τους, γιατί τώρα η δράση ξεκινάει. Σχέσεις ή συνεργασίες περνάνε στο επόμενο στάδιο, το έτερον ήμισυ βάζει πλάτη, ακόμα και η Πανσέληνος στο ζώδιό σου και ο Δίας που γυρίζει ανάδρομος ουσιαστικά αποτελούν ευκαιρίες – να σκεφτείς πώς είναι η ζωή που θέλεις και να την κατακτήσεις.

Ταύρος

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Αυτόν το μήνα εστιάζεις στις σημαντικές σχέσεις της ζωής σου. Κι αυτό είναι καλό, γιατί με Νέα Σελήνη να συμμαχεί με τη μαμά Αφροδίτη θα δεις τον Αλλον όπως πραγματικά είναι – και θα σου αρέσει ακόμα περισσότερο. Κι όσο για εκείνη την αλλαγή στα εργασιακά που έδειχνε αδύνατη; Με τον Κρόνο να γυρνάει σε ορθή πορεία, impossible is nothing.

Δίδυμοι

(21 Μαΐου – 20 Ιουνίου)

Το ξέρω πως έχεις αλλεργία στη ρουτίνα, είτε αυτή αφορά την εργασιακή καθημερινότητα είτε το πιάτο σου, αλλά μεταξύ μας θα πρότεινα να πάρεις ένα Ζιρτέκ και να μην το κάνεις θέμα. O Αρης στο ζώδιό σου δεν σε αφήνει να εξασκήσεις τα διπλωματικά σου ταλέντα – ειδικά προς το τέλος του μήνα, πρόσεχε μην πεις κάτι που θα το μετανιώνεις για καιρό.

Καρκίνος

(21 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Εχε τα μάτια και τις δαγκάνες σου ανοιχτές. Οχι μόνο για την Πανσέληνο στις 9/10 που θα σε κάνει ν’ αλλάξεις πλεύση στα εργασιακά, αλλά και για τους πλανήτες στον 5ο Οίκο σου που θα σε κάνουν πιο δημιουργική και ερωτεύσιμη από ποτέ. Γενικά κοίτα γύρω σου, οι γύρω σου μπορεί να σε εκπλήξουν.

Λέων

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Μπορεί εκείνη η φθινοπωρινή απόδραση που κανόνιζες να μη σου βγήκε τελικά, όμως μην ανησυχείς: σπίτι, οικογένεια και βλαστάρια (δίποδα, τετράποδα και στη γλάστρα) σε κρατούν για τα καλά απασχολημένη αυτόν το μήνα. Και αυτό δεν σε ενοχλεί καθόλου. Και ούτε θα ξεσπάσεις τα νεύρα σου σε αγνώστους στο Ιντερνετ με αστείες αφορμές. Δεν είσαι τέτοια. Είσαι;

Παρθένος

(23 Αυγούστου – 22 Σεπτεμβρίου)

Ενας αναπάντεχα πολυέξοδος και κοινωνικός μήνας. Ναι, καλά διάβασες. Ναι, κι εγώ δεν ξέρω τι από τα δύο είναι πιο τρομακτικό. Οπως και να έχει, προσπάθησε να το αντέξεις. Τουλάχιστον ενδέχεται να περάσεις καλά. Και με τον Αρη στο 10ο Οίκο σου ενδέχεται και να βρεις καινούριες εργασιακές ευκαιρίες, όπου και θα τους πείσεις για την αξία σου.

