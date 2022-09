Βρετανία-δημοσκόπηση: O πρίγκιπας Γουίλιαμ δημοφιλέστερος στη βασιλική οικογένεια -Τρίτος ο Κάρολος

Now the Queen has passed, Prince William takes the mantle of the most popular royal



Prince William: 84% (+9 from May)

Catherine: 80% (+10)

King Charles III: 70% (+16)

Camilla: 55% (+8)

Prince Harry: 47% (+15)

Meghan: 30% (+7)

