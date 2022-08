Η καλύτερη ομιλία όλων των εποχών – Ο… φωτογράφος της Άρσεναλ προκάλεσε ανατριχίλα

Η Άρσεναλ μέσω του ντοκιμαντέρ All or Nothing και τις κάμερες της Amazon Prime θα δείξει στον κόσμο εικόνες και στιγμές από τα αποδυτήρια.

Μια από αυτές ήταν πριν από το ντέρμπι με την Τότεναμ την περασμένη σεζόν, με τον Μικέλ Αρτέτα να βρίσκει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να εμψυχώσει τους παίκτες του, προσκαλώντας στα αποδυτήρια για να τους μιλήσει ένας φωτογράφος και δεδηλωμένος φαν των κανονιέρηδων.

