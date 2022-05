Οι ερευνητικές επιδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών

Το σύστημα κατάταξης Research.com παράγει ένα ευρύ φάσμα ταξινομήσεων για την ερευνητική κοινότητα σε διάφορους κλάδους. Οι λίστες κατάταξης των ερευνητικών ιδρυμάτων που παρέχει το Research.com βασίζεται στην φήμη (Reputation) των επιστημόνων τους, όπως αυτή αποτυπώνεται σε βάσεις βιβλιομετρικών δεδομένων. Η παρούσα έκδοση του Research.com βασίστηκε στον δείκτη h (h-index) και τους βιβλιομετρικούς δείκτες που καταρτίστηκαν έως τις 6 Δεκεμβρίου 2021. Εξετάστηκαν λεπτομερώς 166.880 προφίλ ερευνητών μέσω των βάσεων Google Scholar και Microsoft Academic Graph. Οι ερευνητικές ενότητες που εξετάστηκαν είναι 1. Κτηνιατρική και Επιστήμη των Ζώων (Animal Science and Veterinary) 2. Βιολογία και Βιοχημεία (Biology and Biochemistry) 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business and Management) 4. Χημεία (Chemistry) 5. Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science) 6. Γεωεπιστήμες (Earth Science) 7. Οικολογία και Εξέλιξη (Ecology and Evolution) 8. Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Economics and Finance) 9. Ηλεκτρονική και Ηλεκτρολογική Μηχανική (Electronics and Electrical Engineering) 10. Μηχανική και Τεχνολογία (Engineering and Technology) 11. Επιστήμες Περιβάλλοντος (Environmental Sciences) 12. Γενετική και Μοριακή Βιολογία (Genetics and Molecular Biology) 13. Ανοσολογία (Immunology) 14. Επιστήμη Υλικών (Materials Science) 15. Μαθηματικά (Mathematics) 16. Μηχανολογική και Αεροδιαστημική Μηχανική (Mechanical and Aerospace Engineering) 17. Ιατρική (Medicine) 18. Μικροβιολογία (Microbiology) 19. Νευροεπιστήμες (Neuroscience) 20. Επιστήμη Φυτών και Γεωπονία (Plant Science and Agronomy) 21. Ψυχολογία (Psychology).



Από τις παραπάνω ερευνητικές ενότητες, το Πανεπιστήμιο Πατρών, γνωαστοποιεί με ανακοίνωσή του, βαθμολογήθηκε και κατατάχθηκε για δέκα. Τις θέσεις που κατέλαβε το Πανεπιστήμιο Πατρών στις ερευνητικές ενότητες καθώς και τους κορυφαίους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πατρών στις αντίστοιχες ενότητες μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο:

https://www.upatras.gr/ erevnitikes-epidoseis- panepistimiou-patron

"Η Πρυτανική Αρχή συγχαίρει ολόθερμα το προσωπικό και τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών για την σκληρή δουλειά και το αξιόλογο έργο που επιτελούν".