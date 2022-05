Η Κουβανή Rosanna Mailan αυτό το σαββατόβραδο σε ένα εκρηκτικό live στο My Way

To ερχόμενο σαββατόβραδο 21 Μαΐου, ανήμερα της γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης, το πανοραμικό roof του παραλιακού ξενοδοχείου My Way μας έχει μια μεγάλη έκπληξη με άρωμα Αβάνας με ένα μοναδικό Οpening Event! Η Rosanna Mailan, μια εξαιρετική καλλιτέχνιδα και μοναδική performer από τη μακρινή Κούβα, καταφθάνει για ένα εορταστικό live , για την έναρξη της Καλοκαιρινής Περιόδου του My Way, που θα συνεπάρει άπαντες. Τραγουδίστρια αλλά και μουσικός, καθώς παίζει πιάνο και κιθάρα, αλλά ταυτόχρονα είναι παραγωγός και σκηνοθέτης, αποτελεί μια σπάνια περίπτωση πολύπλευρης αρτίστα με εντυπωσιακό βιογραφικό. Την έχει εμπιστευθεί στο πρόγραμμά του ο αξεπέραστος Μίμης Πλέσσας με καρπό της συνεργασίας τους μια καταπληκτική latin διασκευή του τραγουδιού "Αν είναι η αγάπη αμαρτία". Οι εμφανίσεις της είναι πάντα συνδεδεμένες με εκρηκτικούς, παραδοσιακούς ρυθμούς της καταγωγής της (Salsa, Son, Cha cha cha, Bolero, Bachata), αλλά δοκιμάζει το ταλέντο της και σε ρεπερτόριο jazz & soul, pop και r&b.

Στον αγαπημένο χώρο διασκέδασης του My Way όπου αγναντεύει κανείς όλη την Πάτρα, θα την πλαισιώσουν τρεις ακόμα δεξιοτέχνες μουσικοί, ο μοναδικός Carlos Menendez επίσης από την Κούβα στα κρουστά και τα τύμπανα, (ο οποίος μετράει πολλές εμφανίσεις με καλλιτέχνες όπως οι Imam Baildi, Ρένα Μόρφη κ.α), ο κιθαρίστας και μουσικός παραγωγός Chris Zantioti, ο οποίος διακρίνεται για τον προσωπικό του ήχο και ο Αργεντίνος Roman Gomez ένας σολίστας πιάνο, μπαντονεόν και κιθάρας, καθώς και συνθέτης- ενορχηστρωτής, του οποίου η δουλειά έχει ήδη αναγνωριστεί διεθνώς. Η Opening Season βραδιά αναμένεται μαγική ενώ θα παρουσιαστεί και το ανανεωμένο μενού της σαιζόν. Έναρξη στις 9 μ.μ.

Τηλ. Κρατήσεων: 6947663411

Info

My Way Hotel & Events

Όθωνος Αμαλίας 15, Πάτρα

www.mywayhotel.gr