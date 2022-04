Γουίλ Σμιθ: Η Τζέιντα δεν ήθελε ποτέ να τον παντρευτεί

Τα ονόματα του Γουίλ Σμιθ και της συζύγου του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, πρωταγωνιστούν το τελευταίο διάστημα στους τίτλους των media και μάλιστα, για τον λάθος λόγο.

Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, κατά την 94η τελετή απονομής των Όσκαρ, επειδή «έπιασε» στο στόμα του τη σύζυγό του κι έκανε ένα κακόγουστο αστείο για την αλωπεκία, από την οποία πάσχει, έκανε τον γύρο του κόσμου και έφερε στην επιφάνεια πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση του διάσημου ζευγαριού.

Αυτός ήταν μάλιστα, και ο λόγος που αποκλείστηκε ο ηθοποιός και από την Ακαδημία Κινηματογράφου. Η επιτροπή της εκαδημίας που πήρε την απόφαση αποτελούνταν από 54 μέλη και συνεδρίασε ύστερα από δύο εβδομάδες πίεσης και διαφωνιών μεταξύ των 9.000 μελών. Τελικά, αποφασίστηκε για τον Γουίλ Σμιθ αποκλεισμός για... δέκα χρόνια από την ακαδημία των Όσκαρ.

Κι ενώ αυτή τη στιγμή, ο Γουίλ Σμιθ νοσηλεύεται σε πολυτελή κλινική αποτοξίνωσης, προκειμένου να «μάθει να διαχειρίζεται το στρες και την έντασή του» κι η Τζέιντα σκέφτεται το ενδεχόμενο ενός... διαζυγίου, ένα απόσπασμα από την εκπομπή της ηθοποιού, στο οποίο αφηγείται την ημέρα του γάμου της, ήρθε στο φως της δημοσιότητας ξανά.

Σε αυτό, η Τζέιντα ακούγεται να λέει πως στην πραγματικότητα, δεν ήθελε με τίποτα να παντρευτεί τον διάσημο ηθοποιό.

«Είχα δεχτεί τεράστια πίεση. Ήμουν μια νέα ηθοποιός, ήμουν κι έγκυος, δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήθελα ποτέ να παντρευτώ», είπε η ηθοποιός και «έριξε» τις ευθύνες στη μητέρα της, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας, την πίεσε.

Η μητέρα της, Αντρίνε Μπάνφιλντ-Νόρις, που βρισκόταν κι η ίδια παρούσα στην εκπομπή, πήρε τον λόγο τότε κι έδωσε στο κοινό και τη δική της ματιά από τον γάμο.

«Ήταν απαίσιος, ένα χάος. Η Τζέιντα είχε αρρωστήσει κι ήταν πολύ κακοδιάθετη, δεν συνεργαζόταν», είπε, με τη Τζέιντα να προσθέτει τότε: «Ήμουν πολύ αναστατωμένη, που έπρεπε να παντρευτώ. Ανέβηκα τα καταραμένα σκαλιά της εκκλησίας κλαίγοντας ασταμάτητα».

Jada Pinkett Smith 'Never' Wanted To Marry Will, Cried At 'Horrible' Wedding!

Σε εκείνο το σημείο της εκπομπής, η μητέρα της της ζήτησε μάλιστα, και συγγνώμη που δεν σεβάστηκε την επιθυμία της και την πίεσε να παντρευτεί.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε με μία πολυτελή τελετή σε ένα γοτθικό κάστρο της Βαλτιμόρης. Παρά το εντυπωσιακό τοπίο όμως, η Τζέιντα θυμάται τον γάμο της, κάθε άλλο παρά ως ένα ευτυχές γεγονός.

Μάλιστα, όλα αυτά τα χρόνια το ζευγάρι διατηρεί έναν «ανοιχτό γάμο». Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό GQ του Νοεμβρίου, ο 53χρονος Αμερικανός ηθοποιός υποστήριξε ότι η σχέση τους ξεκίνησε ως μονογαμική αλλά στη συνέχεια εξελίχθηκε.

«Η Τζέιντα δεν πίστευε ποτέ στον συμβατικό γάμο. Μεγάλωσε με έναν τρόπο που ήταν πολύ διαφορετικός από αυτόν που μεγάλωσα εγώ», είχε πει ο Σμιθ.

Ο ηθοποιός, παραγωγός, ράπερ και στιχουργός ανέφερε ότι ο ίδιος και η σύντροφός του «έδωσαν ο ένας στον άλλον εμπιστοσύνη και ελευθερία» στην ένωσή τους, διότι για αυτούς ο γάμος «δεν μπορεί να είναι φυλακή».

Ωστόσο, ακόμα κι έτσι, το συμβάν στην τελετή των Όσκαρ και η συνεχής κριτική των media έφεραν τα πρώτα «σύννεφα» στον γάμο τους.

Όπως υποστηρίζει πηγή από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού, Τζέιντα και Γουίλ δείχνουν ενωμένοι στις δημόσιες εμφανίσεις τους, «αλλά μεταξύ τους έχει δημιουργηθεί τεράστια αμηχανία, ειδικά για τη Τζέιντα».

Σε μία τέτοια περίπτωση, ο ηθοποιός θα δεχτεί τεράστιο οικονομικό πλήγμα, καθώς εκτιμάται πως το διαζύγιό τους αγγίζει τα 350 εκατομμύρια δολάρια.

