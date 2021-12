Πέφτει το μικρόφωνο στον Θέμη Αδαμαντίδη και το πιάνει με... ζεϊμπέκικο-ΒΙΝΤΕΟ

Η viral στιγμή από το show Just The Two Of Us

Ο Θέμης Αδαμαντίδης χάνει το μικρόφωνο και κάνει ελιγμό σαν να χορεύει... ζεϊμπέκικο. Η viral στιγμή από το show Just The Two Of Us. Ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν ο guest της βραδιάς του ημιτελικού στο J2US τραγουδώντας με την Δέσποινα Βανδή μεγάλες επιτυχίες. Κάποια στιγμή, λοιπόν, και ενώ ο Θέμης Αδαμαντίδης τραγουδούσε με την Δέσποινα Βανδή τη μεγάλη του επιτυχία «Μα πού να πάω», του έπεσε από τα χέρια το μικρόφωνο. Ο ίδιος, όμως, όχι μόνο δεν τα έχασε αλλά έκανε και μια μοναδική κίνηση σαν να χορεύει ζεϊμπέκικο καταφέρνοντας να σηκώσει το μικρόφωνο χωρίς να δείξει ότι σκύβει επί τούτου.