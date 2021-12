ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ: Tο νέο νομικό πλαίσιο, οι διαδικασίες, η βεντάλια για το ποιοι μπορούν να αποκτήσουν παιδί

Ποια χρειάζεται να είναι η βασική προετοιμασία του υποψηφίου γονέα σε ψυχολογικό επίπεδο και ποια η πρόκληση με το δεδομένο ότι επιλέγεις να αποκτήσεις ένα παιδί όχι από την κοιλιά σου αλλά μόνο από την καρδιά σου;

«Η καλύτερη απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι τα λόγια της Brooke Randolph, Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, η οποία ειδικεύεται στην υιοθεσία και το περιγράφει στο βιβλίο της με τίτλο «Adoption Therapy: Perspectives from Clients and Clinicians on Processing and Healing Post-Adoption Issues» όπου αναφέρει: «Η υιοθεσία είναι μια δέσμευση που αναλαμβάνετε στα τυφλά, αλλά δεν διαφέρει από το να αποκτήσετε ένα παιδί από τη γέννηση. Είναι σημαντικό οι θετοί γονείς να είναι αφοσιωμένοι στο να το κάνουν να λειτουργήσει ελεύθερα, να δεσμεύονται να αναθρέψουν αυτό το παιδί για το υπόλοιπο της ζωής τους και να δεσμεύονται να αναλαμβάνουν και όσα δύσκολα πράγματα προκύψουν.»

Η ψυχολογική προετοιμασία των υποψήφιων γονέων είναι κάτι αδιαμφισβήτητα απαραίτητο. Κάποιοι από τους υποψήφιους θετούς γονείς αναφέρουν ότι η συνθήκη της υιοθεσίας είναι κάτι που προσφέρει πολλά στους ίδιους αλλά και στην προσωπική τους ανάπτυξη και ολοκλήρωση. Άλλοι πάλι μιλούν για μια απειλητική διαδικασία που ενδέχεται να τους στιγματίσει δείχνοντας την αδυναμία τους να γίνουν γονείς με φυσικό τρόπο, και έτσι η υιοθεσία συνδέεται με έντονο στρες, άγχος, θλίψη και σε κάποιες περιπτώσεις με ντροπή (Lazarus, 1991). Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό και απαραίτητο, ακριβώς μετά την απόφαση ενός ζευγαριού να υιοθετήσει ένα παιδί και πολύ πριν αυτό τοποθετηθεί στην θετή οικογένεια, οι γονείς να λάβουν ανάλογη συμβουλευτική και ψυχολογική προετοιμασία και εκπαίδευση, ώστε να δεχτούν ομαλά τη νέα οικογενειακή τους κατάσταση, κατά την οποία ένας νέος κύκλος ζωής για την οικογένεια ξεκινά και φέρει δομικές αλλαγές στην καθημερινότητα, στις συμπεριφορές και στις σχέσεις των μελών. Άλλωστε σύμφωνα με το Άρθρο 24, του Ν. 4538/2018 το οποίο αφορά τα μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας, οι υποψήφιοι θετοί γονείς υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης από εξειδικευμένους επιστήμονες λαμβάνοντας βεβαίωση παρακολούθησης από το φορέα υλοποίησης και έτσι μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία υιοθεσίας».

Παρότι έχει γίνει προσπάθεια επιτάχυνσης και έχουν υπάρξει αλλαγές η διαδικασία για διάφορους λόγους μπορεί να αποδειχτεί χρονοβόρα.Τι χρειάζεται για να αντέξει κάποιος και να βγάλει αυτή τη διαδρομή ως το τέρμα. Υπάρχει κίνδυνος όλο αυτό να δοκιμάσει ή και να χαλάσει τη σχέση του ζευγαριού;

«Παρόλο που οι διαδικασίες περί υιοθεσίας έχουν αλλάξει και μια υιοθεσία πλέον χρειάζεται λιγότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί, οι δυσκολίες που παρουσιάζονται είναι πολλές και οι υποψήφιοι γονείς καλούνται να επιδείξουν περίτρανα ότι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στο στόχο τους, που δεν είναι άλλο από τα να διευρύνουν την οικογένεια τους. Πολύ βοηθητικό σε αυτή τη φάση είναι οι «γονείς σε αναμονή» να έρθουν σε επαφή και να μοιραστούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με άλλους θετούς γονείς που έχουν καταφέρει και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της υιοθεσίας. Πολλές φορές η μάθηση προέρχεται από το μοίρασμα της κοινής εμπειρίας και σίγουρα στη δεδομένη περίπτωση είναι κάτι που ισχύει. Τέλος, όσον αναφορά στη σχέση του ζευγαριού που αιτείται υιοθεσία ενός παιδιού θα πρέπει σίγουρα να λάβουμε υπόψη μας ότι η κουλτούρα μας ακόμη παρουσιάζει υπολείμματα ως προς την αντιμετώπιση της υιοθεσίας και του ζευγαριού που θα ξεκινήσει διαδικασίες υιοθεσίας. Από πολλούς ακόμη και σήμερα η υιοθεσία θεωρείται υποδεέστερη από την τεκνοποίηση σαν τρόπο δημιουργίας οικογένειας και το «άτεκνο» ζευγάρι θεωρείται ως ατυχές. Αυτό οδηγεί σε μία τάση για κοινωνική απομόνωση, σε εξαπόλυση κατηγοριών και η υποστήριξη του ζευγαριού από ειδικούς επαγγελματίες προκειμένου να βρει ξανά την ομοιόσταση του κρίνεται αναγκαία».