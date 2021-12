Το νέο trailer πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του And Just Like That

Ένα χορταστικό trailer, διάρκειας σχεδόν δύο λεπτών, μας συστήνει στην τωρινή ζωή των Carrie, Miranda και Charlotte. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis στους αντίστοιχους ρόλους.

Στο νέο trailer, λίγο πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του And Just Like That, βλέπουμε τις τρεις πρωταγωνίστριες ακόμα παντρεμένες. Τουλάχιστον προς το παρόν. Tο trailer έχει και «πικάντικο» χιούμορ τύπου Sex and the City, με την Sara Ramírez, που υποδύεται τον non binary χαρακτήρα podcaster Che Diaz, να ρωτά την Carrie αν έχει αυνανιστεί ποτέ σε δημόσιο χώρο.

Δίνεται έμφαση στη φιλία και στην οικογένεια, αλλά και στους προβληματισμούς όσον αφορά την αναζήτηση και τη διατήρηση της αγάπης στη μέση ηλικία, ενώ εμφανίζονται και τα νέα πρόσωπα, που θα δούμε στη σειρά.

Η σεζόν των 10 επεισοδίων κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στις 9 Δεκεμβρίου με τα δύο πρώτα επεισόδια σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή Michael Patrick King. Ένα νέο επεισόδιο θα κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη, έως τις 3 Φεβρουαρίου, οπότε η σειρά θα ολοκληρωθεί.