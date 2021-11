Κορωνοϊός: Συναγερμός από την αύξηση των θανάτων -Οι εφιαλτικές προβλέψεις μέχρι τα Χριστούγεννα και το plan b

Μπορεί η κυβέρνηση να διαμηνύει σε κάθε τόνο πως το lockdown δεν πρόκειται να επιστρέψει στις ζωές μας, ωστόσο οι σκληροί δείκτες του κορωνοϊού προκαλούν συναγερμό τόσο στο κυβερνητικό, όσο και στο επιστημονικό επιτελείο της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την κυβέρνηση σχεδιάζουν νέο πακέτο μέτρων, ακόμη και με lockdown, με στόχο τους ανεμβολίαστους εφόσον η κατάσταση με τα κρούσματα δεν ελεγχθεί τις προσεχείς εβδομάδες.

Όλα αυτά, τη στιγμή που σήμερα η χώρα μας θρηνεί 105 νεκρούς από κορωναϊό σε ένα μόλις εικοσιτετράωρο. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από από τα μέσα του περασμένου Απριλίου, δηλαδή περισσότερους από 6 μήνες…

Το καλό και το κακό σενάριο για την πορεία της πανδημίας

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση έχει υπόψη της δύο πιθανά σενάρια: Το πρώτο είναι να κορυφωθεί η πανδημία στις αρχές Δεκεμβρίου και το δεύτερο και πιο «κακό» σενάριο είναι να κορυφωθεί μετά τα Χριστούγεννα.

Επίσης, έχει και δύο γραμμές άμυνας, στην προσπάθεια να αποφύγει ένα γενικό lockdown, επιβάλλοντας νέους περιορισμούς σε ανεμβολίαστους, αν ως την επόμενη εβδομάδα διαφανεί ο κίνδυνος να συνεχιστεί η κλιμάκωση της πανδημίας, με βάση στην περίπτωση αυτή το κακό σενάριο.

Τα μέτρα που είναι… stand by

Σύμφωνα με το Star, σε πρώτη φάση θα συζητηθεί ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων και από τους μεικτούς χώρους εστίασης, δηλαδή θα τους επιτρέπεται μόνο το take away.

Παράλληλα θα υπάρξει αποκλεισμός των ανεμβολίαστων από τις αγορές εντός των εμπορικών καταστημάτων, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν ψώνια μόνο με click away.

Στο τραπέζι αν χρειαστεί θα μπει και το rapid test για ανεμβολίαστους στα σουπερμάρκετ, αλλά αυτό εκτιμάται ότι θα είναι το τελευταίο μέτρο που θα επιλεγεί.

Η εβδομάδα που διανύουμε θεωρείται πάντως κομβική και υπάρχει ακόμη η ελπίδα ότι τα μέτρα σε συνδυασμό με τους εμβολιασμούς θα αποδώσουν.

Εκτιμάται ότι οι πρώτες δόσεις από τα 6,9 εκατ. εμβολιασμούς θα φτάσουν αρχές Δεκεμβρίου τα 7,4 εκατ.ευρώ, ενώ έχει συζητηθεί και ένα κίνητρο για τον εμβολιασμό σε όσους άνω των 60 ετών κάνουν την τρίτη δόση, με τη μείωση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη.

Εφιαλτική πρόβλεψη για 3.000 νεκρούς μέχρι τα Χριστούγεννα

Την ίδια στιγμή, εφιαλτική είναι η πρόβλεψη του καθηγητή πνευμονολογίας και διευθυντή πνευμολογικής κλινικής πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνου Γουργουλιάνη, για την πορεία του κοροναϊού.

Όπως εκτίμησε μιλώντας στο Star, μέχρι τα Χριστούγεννα 3.000 συνάνθρωποί μας θα χάσουν τη ζωή τους από τον φονικό ιό.

Μέσα σε 2-3 μέρες αυξάνονται τα αντισώματα μετά την τρίτη δόση

«Το τελευταίο διάστημα έχουμε επιλέξει λόγω του ότι δεν έχουμε εμβολιαστεί να ανοσοποιηθούμε από τη φυσική νόσο. Επειδή η λοίμωξη υπάρχει μες τις οικογένειές μας, μες τις οικογένειες όλων αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα μολυνθούνε σχεδόν όλοι οι άνθρωποι που έχουν εκτεθεί, με αποτέλεσμα να χαθούν αρκετοί άνθρωποι» εξήγησε ο διευθυντής πνευμολογικής κλινικής πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Με απλά μαθηματικά πεθαίνουν, χάνονται κάθε μέρα 50- 60 άνθρωποι επί 50- 60 μέρες που κρατάει αυτό το κύμα- φτάνουμε πολύ εύκολα σε έναν αριθμό δυστυχώς 3.000 ανθρώπων που θα χάσουν τη ζωή τους μέχρι τα Χριστούγεννα» κατέληξε.

Μίνα Γκάγκα: Δεν δουλεύουν ούτε τα lockdown ούτε η υποχρεωτικότητα – Να τηρήσουμε τα μέτρα

Την ανάγκη να τηρήσουν οι πολίτες τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί προκειμένου να περιοριστεί η πανδημία επανέλαβε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή ενός lockdown δεν θα λύσει αυτομάτως το πρόβλημα. «Πέρυσι, τέτοια εποχή, που είχαμε lockdown είχαμε αντίστοιχους αριθμό νεκρών» τόνισε.

«Δεν είναι θέμα lockdown, είναι θέμα να προσέξουμε ο καθένας τον εαυτό μας, τους δικούς, τις οικογένειές μας και τους φίλους μας» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι τα «αστυνομικού τύπου μέτρα δεν θα βοηθήσουν καλύτερα».

Δημιουργούμε έναν διχασμό στον κόσμο

«Δημιουργούμε ένα διχασμό στον κόσμο, αντί να πάμε όλοι μαζί -με ένα πνεύμα ομόνοιας και κοινωνικότητας- και να πούμε ότι έχουμε πανδημία και πρέπει να προσέξουμε» πρόσθεσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Σχολιάζοντας την πορεία των εμβολιασμών, η κυρία Γκάγκα επανέλαβε ότι το εμβόλιο είναι το «διαβατήριο» κατά της πανδημίας και ανέφερε ότι έχουν προγραμματιστεί 1.140.000 νέα ραντεβού για εμβολιασμό, εκ των οποίων τα 140.000 αφορούν σε εμβολιασμό πρώτης δόσης.

Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς δεν βοήθησε

«Δεν είναι 100.000 κάθε ημέρα, αλλά και πάλι δεν είναι λίγα» σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, υπογραμμίζοντας ότι δεν γνωρίζει αν «η υποχρεωτικότητα είναι ο καλύτερος τρόπος να πείσουμε τους γύρω μας».

«Το γεγονός ότι εφαρμόσαμε την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους υγειονομικούς δεν αύξησε σημαντικά τα ποσοστά εμβολιασμών» συμπλήρωσε η Μίνα Γκάγκα, τονίζοντας πως «είναι καλύτερα να προσπαθήσουμε με πειθώ».

πηγη