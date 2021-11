Μίλησε με αφορμή την παρουσία της πρώην συζύγου του στο Just the 2 of us

Ο Γιώργος Πατούλης μιλά, για πρώτη φορά, για το διαζύγιό του αλλά και την εμφάνιση της Μαρίνας Πατούλη στο «J2US». Η Μαρίνα Πατούλη εμφανίστηκε με μία κατακόκκινη τουαλέτα και αέρα Αλίκης Βουγιουκλάκη, στη σκηνή του J2US.