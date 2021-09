And Just Like That: Κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα του πολυαναμενόμενου reboot του Sex and the City

Οι πρώτες σκηνές του reboot της σειράς Sex and the City προβλήθηκαν στην χθεσινή τελετή βράβευσης των Emmys.

Η μίνι σειρά 10 επεισοδίων And Just Like That επιστρέφει στο τηλεοπτικό δίκτυο του HBO, όμως μέχρι και χθες, κάθε λεπτομέρεια για την σειρά αποτελούσε επτασφράγιστο μυστικό.

Οι τρεις πρωταγωνίστριες, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις συνεχίζουν την φιλία τους και μετά από 20 χρόνια και στην ηλικία των 50, οι ζωές τους παραμένουν το ίδιο ενδιαφέρουσες.