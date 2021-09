Ο Αλέξης Κωστάλας εξηγεί γιατί δεν θα είναι στο Dancing with the stars

Στην εκπομπή της Μπέττυς Μαγγίρα, «Ποιος είναι πρωινιάτικα» μίλησε ζωντανά ο Αλέξης Κωστάλας το πρωί της Παρασκευής. Μέσα σε όλα, ο δημοφιλής Έλληνας αναφέρθηκε στην επιστροφή του Dancing with the stars στην τηλεοπτική πραγματικότητα και την δική του απουσία από αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξης Κωστάλας σημείωσε χαρακτηριστικά » το περίμενα ότι δεν θα είμαι στην κριτική επιτροπή του Dancing with the stars. Με είχαν ρωτήσει εδώ και πολύ καιρό και τους είπα, «παιδιά, 99% δεν πρόκειται να είμαι στην καινούργια κριτική επιτροπή για έναν πολύ απλό λόγο και το θεωρώ πάρα πολύ φυσικό». Ήμουν έξι χρόνια στο Dancing with the stars του ΑΝΤ1 με μια καταπληκτική παρέα. Τον Φωκά Ευαγγελινό, την Γκαλένα Βελίκοβα, τον Γιάννη Λάτσιο, την Κάτια Δανδουλάκη».

«Είναι τώρα σε ένα καινούργιο κανάλι το οποίο θέλει να δώσει το δικό του στίγμα. Το θεωρώ πολύ φυσικό και λογικό να θέλει να προβάλλει και να προτείνει καινούργιους ανθρώπους. Αλλιώς θα θύμιζε το Dancing with the stars του ΑΝΤ1 που ήταν μια καταπληκτική παραγωγή. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα ήμουν» πρόσθεσε ο κ. Κωστάλας στην πρωινή εκπομπή της Μπέττυς Μαγγίρα στο OPEN.

«Επειδή είμαι πολύ ειλικρινής και σέβομαι τα μεγέθη νομίζω, αν έπρεπε ένα πρόσωπο από την κριτική επιτροπή να είναι στη νέα κριτική επιτροπή, θα έπρεπε αυτή να είναι η Γκαλένα».