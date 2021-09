Ο 22χρονος Ινδός Κάραν Πράσερ που ζει στην Πάτρα, γύρισε ένα νέο φιλμ με τίτλο "Μυρσίνη"

Μία χαμηλού προϋπολογισμού μικρού μήκους ταινία διάρκειας 17 λεπτών με τίτλο “Mυρσίνη” γυρίστηκε στην Πάτρα σε σενάριο και σκηνοθεσία του νεαρού Ινδού στην καταγωγή, δημιουργού που από τα 8 του ζει στη χώρα μας και στην Πάτρα, Κάραν Πράσερ - Karan Prasher. Το φιλμ πραγματεύεται την εξαφάνιση μιας νεαρής κοπέλας από την Θεσσαλονίκη, η οποία ενώ διασκέδαζε στην Πάτρα χάθηκε χωρίς να ενημερώσει κάποιον από τους φίλους της.

Ο Karan Prasher είναι ένας ταλαντούχος δημιουργός με αγάπη για το σινεμά. Όπως χαρακτηριστικά είχε γράψει το nancysblog.gr προ διετίας, ο Ινδός Κάραν που ζει και μεγαλουργεί στην Πάτρα είναι ένας πρωτοεμφανιζόμενος σκηνοθέτης με ανοδική πορεία στο χώρο του κινηματογράφου και των ταινιών μικρού μήκους. Είναι εφοδιασμένος με περίσσιο ταλέντο και όρεξη για δουλειά. Είναι ταγμένος σε αυτό που αγαπά, δηλαδή την σκηνοθεσία και τον κινηματογράφο.

Η προηγούμενη ταινία του με τίτλο «Σόσιαλ» είχε προβληθεί στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας (AIDFF) το 2019.

Στη νέα του δημιουργία «Μυρσίνη» όπως διαβάσαμε στο σάιτ της εφημερίδας Πελοπόννησος, πρωταγωνιστούν οι Ανδρομάχη Μακρή, Θεόφιλος Μαγδαλινός, Κωνσταντίνα Σομαλακίδη Καλλιόπη Χατζημιχαήλ και ο Νικόλας Τομαράς. Το συγκεκριμένο φιλμ όπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κάραν Πράσερ έχει και το σάουντρακ του, γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στο κέντρο της Πάτρας και σε λίγες μέρες θα μπορεί το κοινό να το δει και να το απολαύσει στο youtube.

Γυρίσματα έγιναν σε χαρακτηριστικά σημεία όπως στα σκαλάκια προς την Ηφαίστου, κάτω από την εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου.

Είναι μία παραγωγή της Kredition Films. Την γλωσσική επιμέλεια των διαλόγων είχε αναλάβει η Πέπη Κρητικού ενώ για την μουσική δούλεψαν οι Porfirios, Andy Rick, Mr Egglemon & The Headfish.

Από πιτσιρικάς με φτωχά τεχνικά μέσα, αλλά με πλούσια φαντασία, ξεκίνησε να κινηματογραφεί, όπως είχε γράψει και το thebest.gr για τον Κάραν Πράσερ το 2018. Αρχικά με το κινητό, δημιουργούσε βιντεάκια και πειραματίστηκε αρκετά, πριν φτάσει στην πρώτη ολοκληρωμένη ταινία μικρού μήκους, με τίτλο «Wait for it - Karma is a b*tch». Όπως είχε αναφέρει το thebest.gr στην τότε ανάρτηση του, ο ταλαντούχος Κάραν Πράσερ ήταν δευτεροετής φοιτητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας.

Όσο για το πως επέλεξε να ασχοληθείς με αυτό, τον μαγικό κόσμο του σινεμά, όπως είχε εκμυστηρευθεί στο nancysblog.gr, «όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν μικρός και έβλεπα τηλεόραση, Bollywood τότε. Είμαι από την Ινδία, έχω γεννηθεί και ζήσει εκεί για κάποια χρόνια, έχω πάρει αρκετά ερεθίσματα από την χώρα μου, όπως και από την "τωρινή" χώρα μου την Ελλάδα. Μαγεύτηκα από μικρή ηλικία βλέποντας τον φανταστικό κόσμο των ταινιών αυτών που είναι σαν παραμύθι».