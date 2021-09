Η επιστροφή των ABBA: Διαζύγια, αυτοκτονία, θανατηφόρο τροχαίο και πολύς πόνος σημάδεψε την ιστορία τους

Η Μάργκαρετ Θάτσερ βρισκόταν στη Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρίγκιπας Κάρολος έβγαινε με μια 19χρονη που την έλεγαν Νταϊάνα Σπένσερ και οι Άμπα μεσουρανούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις επιτυχίες τους να διαδέχονται η μία την άλλη και τα τραγούδια τους να σκαρφαλώνουν στα charts.

Και όμως χρειάστηκαν 41 ολόκληρα χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ, το Super Trouper για να επιστρέψει το θρυλικό σουηδικό ποπ συγκρότημα στη μουσική σκηνή.

«Ηχογραφήσαμε ένα νέο άλμπουμ», δήλωσαν ο Μπιορν Ουλβέους, 76 ετών πλέον, και ο Μπένι Άντερσον, 74, σε μια εκδήλωση που οργανώθηκε στο Λονδίνο, όπου παρουσιάστηκε ένα από τα νέα τραγούδια τους, το «I Still Have Faith in You».