Πόσοι ανεμβολίαστοι νοσηλεύτηκαν το καλοκαίρι στο νοσοκομείο του Ρίου

Στους ασθενείς με κορωνοϊό που νοσηλεύτηκαν όλο το καλοκαίρι στο νοσοκομείο του Ρίου και είναι ανεμβολίαστοι αναφέρθηκε μέσα από ένα ποστ ο πνευμονολόγος - υπεύθυνος της Α κλινικής covid-19 στο νοσοκομείο του Ρίου, Αργύρης Τζουβελέκης, Όπως εξηγεί το ποσοστό τους αγγίζει το 87%.

Όπως γράφει:

«Και επειδή μας αρέσει να μιλάμε ΚΑΙ με τα δικά μας δεδομένα το 87% των νοσηλευομένων μας στο ΠΓΝ Πατρών στην Β Covid /Πνευμονολογική Κλινική από 01/06/21 ως σήμερα είναι ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ…Επαναλαμβάνω, το 87%!!!και αυτό δεν είναι ΜΟΝΟ στο San Diego, το Chicago, το Λονδίνο, το Μόναχο , τη Μελβούρνη, το Τόκυο, τη Μαδρίτη…αλλά ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, ειναι ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ αγαπητέ Πελοπονήσσιε….εμβολιαστείτε όσο ακόμα τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά έναντι του επικρατούντος στελέχους…εμβολιαστείτε να πάρουμε τις ζωές μας πίσω…

87% of our hospitalized patients at the Covid Dpt of University Hospital of Patras Greece are unvaccinated…what other proof do you need to be convinced?»