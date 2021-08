Άγγελος Λάτσιος- Γαία Μερκούρη: Η νέα κοινή φωτογραφία και ο δημόσιος διάλογος

Ο Άγγελος Λάτσιος και η Γαία Μερκούρη συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου και η κόρη της Δωροθέας Μερκούρη και του Ward Stegerhoek περνούν μοναδικές στιγμές και δε διστάζουν να τις αναρτήσουν στα social media.

Το βράδυ της Τρίτης, η Γαία Μερκούρη δημοσίευσε στο Instagram ένα νέο κοινό στιγμιότυπο με τον φίλο της, στο οποίο απεικονίζονται να… πετάνε στα σύννεφα! «Skeletons (Σκελετοί)» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας, ενώ ακολούθησε και διάλογος μεταξύ τους. «Unreal» έγραψε ο Άγγελος Λάτσιος, με τη Γαία να σχολιάζει: «you are the most unreal and unique babe to kaneis teleia!!! (είσαι το πιο φανταστικό και μοναδικό μωρό, το κάνεις τέλεια)».

Στη φωτογραφία σχολίασε με emoji και η Δωροθέα Μερκούρη.

Να σου θυμίσουμε πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Κώτσου στην Real News, φαίνεται πως η σχέση του Άγγελου και της Γαίας έχει εξελιχθεί σταδιακά σε ένα γλυκό ειδύλλιο.

Δες τη φωτογραφία που δημοσίευσε η Γαία Μερκούρη: