Φωτιές: Έλληνας και Ρουμάνος πυροσβέστες μαζί- Μια συγκινητική στιγμή

Ελλάς - Ρουμανία συμμαχία στα πύρινα μέτωπα... Μια συγκινητική, μοναδική, στιγμή εκτυλίχθηκε μεταξύ δύο πυροσβεστών, δυο συμπολεμιστών, ενός Έλληνα και ενός Ρουμάνου, οι οποίοι έδιναν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς στην Εύβοια.

Η ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών της Ρουμανίας

Ο Σπύρος και ο Φλώριν εντάσσονται στις ομάδες Ελλήνων και Ρουμάνων πυροσβεστών που δίνουν μάχη μαζί για να σβήσουν τις φωτιές στο νησί Εύβοια. Στο τέλος μιας τέτοιας αποστολής και πριν μεταβούν σε άλλο σημείο, ο Έλληνας πυροσβέστης δήλωσε στον Φλώριν:

Σπύρος: Ήταν τιμή μου να συνεργαστώ μαζί σου! Εκ μέρους των συναδέλφων μου, ευχαριστώ!.

Φλώριν: Επίσης ευχαριστούμε και ελπίζουμε να σας δούμε ξανά, αλλά σε πιο χαρούμενες καταστάσεις, όχι έτσι.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο του Φλώριν.

Φλώριν: Συγγνώμη, είναι το αγόρι μου. Θα πάρει ένα λεπτό, απλώς να του πω ότι είμαι καλά, να μην ανησυχεί.

Σπύρος: Έχεις παιδί;

Φλώριν: Ναι! Δύο παιδιά μάλιστα, ένα 6 ετών αγόρι και ένα 3 ετών κορίτσι

Σπύρος: Και ήρθες στην Ελλάδα να μας βοηθήσεις να σβήσουμε τις φωτιές; Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για εσένα εδώ, να σκέφτεσαι οικογένειάς σου...

Φλώριν: Δύσκολο; Είναι πιο δύσκολο για σένα τώρα. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να σβήσουμε αυτές τις φωτιές.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/foties-ellinas-kai-roumanos-pyrosvestes-mazi-sou-prosfero-tin-elliniki-simaia-me-oli-mou-kardia

