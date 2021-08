51 τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα στην Αχαΐα

Φουντώνει» η µετάλλαξης «∆έλτα» στη χώρα καθώς χθες συνολικά ανακοινώθηκαν 549 νέα κρούσµατα.

Στην Αχαΐα έχουν καταµετρηθεί 51 κρούσµατα της εν λόγω µετάλαξης, η οποία είναι άκρως µεταδοτική, 15 περισσότερα σε σχέση µε τον αριθµό που είχαν ανακοινωθεί την περασµένη εβδοµάδα.

Στην Αιτωλοακαρνανία συνολικά έχουν καταγραφεί 23 στελέχη της µετάλλαξης, ενώ στην Ηλεία 9.

Η ανησυχία είναι έντονη στους ειδικούς µετά και τα αποτελέσµατα που ανακοινώθηκαν χθες από τη γονιδιωµατική ανάλυση σε 733 δείγµατα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιηµένα ή στοχευµένα και αφορούν στην περίοδο 5 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου.

Από το Eθνικό ∆ίκτυο Γονιδιωµατικής Επιτήρη[1]σης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισµό του ΕΟ∆Υ, ανακοινώθηκαν τα εξής:

«Από τον έλεγχο των 733 δειγµάτων, αναδείχθη[1]καν συνολικά 683 δείγµατα µε στελέχη ειδικού εν[1]διαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 29 δείγµατα µε στελέχη υπό παρακολούθηση (Va[1]riants Under Monitoring) και 1 δείγµα µε στέ[1]λεχος ενδιαφέροντος (Variant of Interest – VOI).

Εκ των 683 δειγµάτων µε στελέχη ειδικού εν[1]διαφέροντος, τα 540 αφορούν στο στέλεχος Delta, 113 αφορούν στο Alpha, και 30 αφορούν στο Βeta.

Εκ των 29 δειγµάτων µε στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 27 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K) και 2 αφορούν στο C.36. Εκ των 1 δειγµάτων µε στελέχη ενδια[1]φέροντος, 1 αφορά στο B.1.621 (VOI)».

Να σηµειωθεί ότι από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού ∆ικτύου Γονιδιωµατικής Επιτήρη[1]σης του ιού SARS-CoV-2 µέχρι χθες είχαν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 25.718 δείγ[1]µατα από εγχώρια κρούσµατα.

Εξ αυτών 22.033 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγµάτων, 2.970 προέρχονται από στοχευµένη λήψη ή επιλογή δειγµάτων και για 715 δείγµατα δεν είναι διαθέσιµος ο τρόπος επιλογής.