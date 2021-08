Τον γύρο του κόσμου έκανε η φωτιά στη Βαρυμπόμπη- ΒΙΝΤΕΟ

Το γύρο του κόσμου κάνει το καταστροφικό «χτύπημα» της πύρινης λαίλαπας στους Πρόποδες της Πάρνηθας, με συνεχείς ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ Ξένων Μέσων Ενημέρωσης.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά δημοσιεύματα ήταν τα εξής:

Associated Press (ΗΠΑ)

«Πυροσβεστικά σκάφη συνεχίζουν τις πτήσεις τους στη φωτιά βόρεια της Αθήνας»

Al Jazeera (Κατάρ)

«Πυκνός καπνός πάνω από την Αθήνα ενώ τα προάστια παλεύουν με τις φλόγες»

FAZ (Γερμανία)

«Εφιάλτης φωτιάς στα προάστια της Αθήνας»

France24 (Γαλλία)

«H Ελλάδα ελπίζει να θέσει τις φωτιές υπό έλεγχο τις επόμενες ώρες»

Reuters (Βρετανία)

«Τα προάστια της Αθήνας ετοιμάζονται για μια νύχτα-κόλλαση ενώ η πυρκαγιά καίει σπίτια»

The Guardian (Βρετανία)

«Οι φωτιές φτάνουν στα προάστια της Αθήνας εν μέσω ανυπόφορου καύσωνα»

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/fotia-varympompi-pos-apotyposan-ta-diethni-mesa-ti-megali-pyrkagia

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram