House of The Dragon: Σταμάτησαν τα γυρίσματα λόγω κρούσματος κορωνοϊού

Η συνέχεια του «Game Of Thrones», «House Of The Dragon» αναγκάστηκε να σταματήσει τα γυρίσματα αφού βρέθηκε ένα μέλος της παραγωγής θετικό στον κορονοϊό. Τα γυρίσματα έχουν ήδη σταματήσει για δύο ημέρες, ελπίζοντας να επιστρέψουν το συντομότερο σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter».

Ένας εκπρόσωπος του «House Of The Dragon» δήλωσε ότι «σύμφωνα με τις υγειονομικές οδηγίες το μέλος της παραγωγής είναι απομονωμένο και oι επαφές του σε υποχρεωτική καραντίνα».

Δύο χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Game Of Thrones ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου πρίκουελ, «House of the Dragοn» δημιουργώντας μεγαλύτερες προσδοκίες. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Απρίλιο στην Κορνουάλη, στο νησάκι Mount's Bay, και στην παραλία του Holywell Bay.

Βασισμένο στο βιβλίο Fire & Blood, η σειρά θα παρουσιάσει τη φανταστική ιστορία του κόσμου του Westeros που ορίζεται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα της σειράς Game of Thrones με πρωταγωνιστές την Ολίβια Κουκ, και τον Στιβ Τουσάν.

Η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά αναμένεται να ανέβει στην streaming πλατφόρμα του HBO στις ΗΠΑ κατά τα μέσα του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ