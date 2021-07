Πάτρα: Πού θα γίνουν σήμερα δωρεάν rapid test- Μεγάλη ζήτηση- ΦΩΤΟ

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον χθες Σάββατο για τη διενέργεια δωρεάν rapid test στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα.

Με πρωτοβουλία της 6ης ΥΠΕ και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό των μη συμπτωματικών κρουσμάτων.

Για την Κυριακή 18 Ιουλίου, προγραμματίζονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο Επιμελητήριο Αχαΐας κατά το διευρυμένο ωράριο (08:30 έως 20:30).

Για την Δευτέρα 19 Ιουλίου, προγραμματίζονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο Επιμελητήριο Αχαΐας κατά το διευρυμένο ωράριο (08:30 έως 20:30) και για στην πλατεία Βουδ (09:00 έως 14:30).

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι διενεργούνται από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΟΔΥ με rapid tests.

TRANSLATE with x English

TRANSLATE with COPY THE URL BELOW

Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back