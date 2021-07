Πάτρα: Τράκαραν τη νύχτα στα Τσουκαλέικα

Τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στα Τσουκαλέικα, στην παλιά εθνική Οδό Πατρών-Πύργου. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

