Πέντε βαριές απώλειες σε τέσσερα χρόνια για την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών

Τον Ιανουάριο του 2018 η πόλη συγκλονίζεται από το θάνατο του 59χρονου νευροχειρούργου Δημήτρη Κωνσταντίνου που είχε πάει για ορειβασία στις Άνδεις όταν σε υψόμετρο περίπου 6.800 μέτρα, στην τοποθεσία που ονομάζεται "Φιλό ντε Γκουανάκο" και όπου το οξυγόνο είναι ελάχιστο, ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Οι άνθρωποι που ήταν μαζί του κάλεσαν αμέσως βοήθεια.

Ειδοποιήθηκε ελικόπτερο το οποίο δεν παρέλαβε όμως να τον μεταφέρει εγκαίρως σε νοσοκομείο της Αργεντινής. Ο γιατρός υπέστη πνευμονικό οίδημα και τελικά η καρδιά του δεν άντεξε.

Είχε ξεκινήσει στις 30 Δεκεμβρίου από την Πάτρα με παρέα φίλων και είχε προγραμματίσει να επιστρέψει στη δουλειά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στις 23 Ιανουαρίου.

Ήταν παντρεμένος με την παιδίατρο του ΙΚΑ της οδού Γούναρη, Ασπασία Μούρτου και γιος του Θρασύβουλου Κωνσταντίνου, υποψήφιου Δημάρχου Πατρέων.

O Δημήτρης Κωνσταντίνου, γεννήθηκε στην Πάτρα (1-1-1959) και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1983).

Ολοκλήρωσε την εξειδίκευσή του στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Π και είναι Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1993). Εξειδικεύθηκε στην χειρουργική σπονδυλικής στήλης στο Phoenix – Arizona των ΗΠΑ και είναι μέλος της American Association of Neurological Session (AANS), Congress of Neurological Session (CNS).

Ήταν Διευθυντής των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του Ελληνικού Προγράμματος ATLS (Advance Trauma Life Support) του American College of Surgeon.

Ήταν υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος ιατρών και φοιτητών, που ασκούνται στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική και επιβλέπων σε τέσσερις διδακτορικές διατριβές, που είναι σε εξέλιξη.

Από τον Αύγουστο του 2009, ήταν Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝΠ.