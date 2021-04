Θορυβημένοι οι ειδικοί στην Ελλάδα- Αυξάνεται επικίνδυνα η μετάλλαξη που αντιστέκεται στα εμβόλια

===

Η αύξηση των δειγμάτων του στελέχους που φέρει συνδυασμό χαρακτηριστικών από τη βραζιλιάνικη και νοτιοαφρικάνικη μετάλλαξη, οι οποίες αντιστέκονται στην ανοσία των εμβολίων κατά του κορονοϊού, έχει θορυβήσει τους ειδικούς.

Πόσο μάλλον που η συγκεκριμένη μετάλλαξη, δηλαδή και τα 75 νέα δείγματα, εντοπίζεται μόνο στην Αττική και κυρίως στο κέντρο της Αθήνας.

Δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο στέλεχος να αρχίσει να ανταγωνίζεται ακόμη και αυτό της Μεγάλης Βρετανίας, που έχει πλέον επικρατήσει.



Τα υπόλοιπα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Κρήτης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Νότιου Αιγαίου, Βόρειου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Αναλυτικά:

Από τον έλεγχο των 897 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 711 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 76 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI) και ένα δείγμα θετικό για Variant with deletion in S Gene.

τα 711 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος αφορούσαν τη μετάλλαξη της Μεγάλης Βρετανίας Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012)

Από τα 76 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση VUI,τα 75 αφορούσαν το στέλεχος που φέρει χαρακτηριστικά της βραζιλιάνικης και της νοτιοαφρικάνικης μετάλλαξης B.1.1.318 (Variant_E484K), η οποία εμφανίζει ανθεκτικότητα στην ανοσία,

1 αφορούσε το στέλεχος Β.1.1 (Variant_Ε484Κ). Πρόκειται για ένα παλιό στέλεχος που έχει λάβει νέα χαρακτηριστικά (μεταλλάξεις) που υπάρχουν στο νοτιοαφρικάνικο και βραζιλιάνικο ιό.

Τι έδειξαν οι αναδρομικοί έλεγχοι σε παλαιότερα δείγματα

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 11 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 9 Οκτωβρίου έως 28 Δεκεμβρίου του 2020. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των δειγμάτων αυτών δεν αναδείχθηκε κανένα δείγμα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (V0C) ή με στελέχη μεταλλάξεων υπό διερεύνηση (VUI).

Συνολική εικόνα

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 4.084 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 59 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έως σήμερα.



Από τα 59 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) τα 57 είναι εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και 1 από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Πίνακας: Απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

πηγη: iatropedia