Την ομορφότερη περίοδο της ζωής τους διανύουν η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Η τηλεοπτική «Δρόσω» από τις Άγριες Μέλισσες και ο ηθοποιός, που πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του Mega, Σχεδόν ενήλικες, είναι full in love. Οι δυο τους απαθανατίστηκαν από τα περιοδικά HELLO και YOU weekly σε χαλαρή βόλτα τους στο Κολωνάκι.