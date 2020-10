Θετικός στον κορωνοϊό ο Τρύφωνας Σαμαράς!

Μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ανακοίνωσε ο γνωστός κομμωτής και σώουμαν Τρύφωνας Σαμαράς ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό ύστερα από αρκετά τεστ που είχε κάνει στα σώου που συμμετέχει στην τηλεόραση όπως το Just the 2 of Us και το Style me Up, στο κανάλι Open.

Ο δημοφιλής κομμωτής ανέφερε στα instastories του τα εξής: «Καλό σας βράδυ. Δυστυχώς σήμερα πριν από λίγο διαγνώστηκα ότι είμαι θετικός στον Covid. Παρά τα τόσα τεστ που κάναμε στο J2US και στο Style Me Up είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσεις. Αισθάνομαι καλά τώρα, είχα λίγο πυρετό αλλά όλα καλά. Σας αγαπώ καλό βράδυ».

Το τραγουδιστικό σώου που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης δεν θα βγει στον αέρα αυτό το Σάββατο 31/10 λόγω των κρουσμάτων covid (υπήρξε κρούσμα & σε μέλος της ομάδας του σώου κι όλοι οι συντελεστές τέθηκαν σε καραντίνα).