Τι παίζουν τα σινεμά της Πάτρας από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου και όλη την εβδομάδα

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων Scooby-Doo, είναι έτοιμη να βγει στη μεγάλη οθόνη για να μας αφηγηθεί την προέλευση του Scooby-Doo και να εξιστορήσει το μεγαλύτερο μυστήριο στην ιστορία των Mystery Inc. H ταινία SCOOBY DOO! αποκαλύπτει πως συναντήθηκαν για πρώτη φορά ο αχώριστοι φίλοι Σκούμπι και Σάγκι και πώς συνεργάστηκαν με τους νεαρούς ντετέκτιβ Φρεντ, Βέλμα και Δάφνη για να φτιάξουν τους διάσημους Mystery Inc. Έχοντας στο ενεργητικό τους εκατοντάδες λυμένα μυστήρια, ο Σκούμπι και η παρέα του έρχονται τώρα αντιμέτωποι με το πιο δύσκολο στην καριέρα τους: την απελευθέρωση του σκύλου φάντασμα Κέρβερους. Καθώς παλεύουν για να σταματήσουν μία παγκόσμια «σκυλοαποκάλυψη», ανακαλύπτουν τη μυστική «κληρονομιά» και τον προορισμό του Σκούμπι, που είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο κανείς τους μπορούσε ποτέ να φανταστεί…

After We Collided / After 2: Μετά τη Σύγκρουση

ΠΕΜ-ΤΕΤ: 20:10

Βασισμένο στο διεθνές best seller της Anna Todd, που διαβάστηκε πάνω από 1,6 δισεκατομμύριο φορές, το AFTER 2 ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ είναι η συνέχεια του AFTER , του νέου νεανικού φαινόμενου στη κατηγορία των ταινιών TWILIGHT και 50 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΡΙ.

Ο Χάρντιν θα είναι πάντα ..ο Χάρντιν. Είναι στα αλήθεια ο ευαίσθητος τύπος που η Τέσα ερωτεύτηκε παράφορα ή είναι ένας άγνωστος; Η Τέσα εύχεται να μπορούσε να εξαφανιστεί, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Ειδικά όταν θυμάται τις γεμάτες πάθος νύχτες τους. Όμως δεν είναι σίγουρη αν μπορεί να αντέξει ακόμα μία προδοσία. Αφοσιώνεται στις σπουδές της και κάνει την πρακτική της στον εκδοτικό οίκο που ονειρευόταν. Την ίδια στιγμή ένας όμορφος συνάδελφος της , ο Τρέβορ της πολιορκεί. Είναι ακριβώς το αγόρι που θα έπρεπε να έχει. Ο Χάρντιν ξέρει ότι έκανε λάθος, ίσως το μεγαλύτερο της ζωής του. Θέλει να διορθώσει τα λάθη του και να ξεπεράσει τους δαίμονες του. Δεν θα χάσει την Τέσα χωρίς μάχη. Αλλά μπορεί να αλλάξει; Θα αλλάξει …για την αγάπη; ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ…η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.

Σκηνοθεσία: Ροτζερ Καμπλ

Πρωταγωνιστούν: Τζοζεφίν Λάνγκφορντ, Χίρο Φαϊνς Τιφιν

Κατηγορία: Αισθηματικό Δράμα

Καταλληλότητα: K 12

Διάρκεια: 1.45’