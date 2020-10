Νόνη Δούνια: Δείχνει τα σημάδια που της άφησε το δύσκολο χειρουργείο στην καρδιά

View this post on Instagram

1/10/19 Ένας χρόνος κλείνει από το πιο σοβαρό χειρουργείο μέχρι στιγμής στη ζωή μου. Εκείνο το πρωί που ξύπνησα με πίστη και ψυχική δύναμη αφού όμως το προηγούμενο βράδυ τα είχα σκεφτεί όλα. Είχα κάνει τον απολογισμό μου. Εχω προσφέρει αρκετά; έχω εκδηλώσει τα συναισθήματα μου στους ανθρώπους που αγαπώ; τους έχω προετοιμάσει για κάθε ενδεχόμενο; έχω απολαύσει όλες μου τις ωραίες στιγμές; έχω διδαχθεί από τα λάθη μου; έχω έστω και την ελάχιστη βελτίωση ως άνθρωπος; Τι μάνα είμαι; τι σύντροφος; τι κόρη; τι αδερφή; τι φίλη; Θέλω να αλλάξω κάτι; Πάντα πίστευα ότι η υγεία είναι ότι πολυτιμότερο έχουμε και συνεχίζω να το πιστέυω, όλα τα υπόλοιπα είναι στο χέρι μας. Η στάση ζωής που θα ακολουθήσουμε είναι επιλογή μας. Πάντα θα υπάρχουν εμπόδια και δυσκολίες στο δρόμο μας γιατί αλλιώς δεν θα απολαμβάναμε τις επιτυχίες μας. Έλαβα αμέτρητα μηνύματα αγάπης εκείνες τις μέρες, συγκινητικά, και κάθε φορά που βλέπω τα σημάδια μου στο καθρέφτη τα θυμάμαι και χαμογελώ όπως χαμογελώ όταν βλέπω τα σημάδια της καισαρικής! Καλό μήνα! Πάμε δυνατά