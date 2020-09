Θεματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο παραγωγής αναμνηστικών (3d Souvenir) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Θεματικό εκπαιδευτικό σεμινάριο παραγωγής αναμνηστικών (3d Souvenir), πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «SPARC-Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VALorization of Cultural Heritage Assets/Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία συνεχίζει:

"Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με άξονα τα στάδια της δημιουργίας ενός σουβενίρ, από τη μελέτη της ιδέας έως τους τρόπους παραγωγής και την προώθησή του στην αγορά. Κεντρική πρόταση των εκπαιδευτριών ήταν ο σχεδιασμός ενός προγράμματος με βιωματική εμπειρία ώστε, πέρα από την θεωρία, να φέρει τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με το αντικείμενο, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τα στάδια επεξεργασίας.

Οι εκπαιδευόμενοι, αφού μίλησαν για το σουβενίρ και τον επαναπροσδιορισμό του από σύγχρονους designers, επισκέφθηκαν το ατελιέ ANADELTA και γνώρισαν την τεχνολογία του laser cutting. Πιο συγκεκριμένα, έμαθαν να χειρίζονται ένα μηχάνημα laser cutter και κατέληξαν στην παραγωγή ενός ξύλινου κρεμαστού αναμνηστικού.

Στη συνέχεια του σεμιναρίου, ορίστηκε ως κεντρικό θέμα «ο δημιουργικός κόμβος της Πάτρας στα Παλαιά Σφαγεία», πάνω στο οποίο θα εργαζόταν όλη η ομάδα με ζητούμενα την δημιουργία ονομασίας (brand name), λογοτύπου και αναμνηστικών προϊόντων. Οι εκπαιδευόμενοι, συμμετείχαν ενεργά στα βήματα σχεδιασμού, υποβάλλοντας ο καθένας τη δική του πρόταση σε όνομα και λογότυπο, για τα οποία ακολούθησε γραφιστικός σχεδιασμός και κατασκευή στένσιλ με επί τόπου εφαρμογές πάνω σε προϊόντα.

Ακολούθησε η κατασκευή χειροποίητων αναμνηστικών από κάθε συμμετέχοντα, με πηλό, χαρτόνι, γύψο, ρητίνη, 3d printing και άλλες εφαρμογές, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις πάνω σε τεχνικές κατασκευών, πρώτες ύλες, δημιουργία εκμαγείων, κεραμική κ.ά.

Το σεμινάριο φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο «City loft Boutique Hotel», Βαλτετσίου 6, και στο Atelier ANADELTA, είχε διάρκεια 30 ωρών και πραγματοποιήθηκε από 18 έως 23 Σεπτεμβρίου 2020. Εκπαιδεύτριες ήταν οι Δήμητρα Κωτάκη - αρχιτέκτονας μηχανικός, Μαρία Μανωλοπούλου - graphic designer και Μαρία Αλανιάδη - σκηνογράφος-event manager.

Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο, ενώ τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον COVID-19".