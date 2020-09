Διέγραψαν το «ιστορική» από την επίσημη ανακοίνωση για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Σε αναδίπλωση προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από το εσωτερικό του κόμματος, από την αντιπολίτευση και από χρήστες του διαδικτύου, να χαρακτηριστεί ως «ιστορική» η συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία που, ως γνωστόν, το κυβερνών κόμμα ως αντιπολίτευση δεν τη ψήφισε και στελέχη του συμμετείχαν στις διαδηλώσεις.

Στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, υπάρχει μια παράγραφος που αναφέρει πως: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επαναλαμβάνουν την υποστήριξή τους για την ένταξη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε ευρωπαϊκούς και διατλαντικούς θεσμούς σύμφωνα με την επιλογή των πολιτών τους. Τόνισαν τις προσπάθειες της Ελλάδας προς το σκοπό αυτό, σημειώνοντας τη συνεχιζόμενη συνάφεια της ιστορικής συμφωνίας Πρεσπών και της επακόλουθης προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής της με καλή πίστη».

Λίγο αργότερα όμως, το υπουργείο, με μια πρωτοφανή ενέργεια, διέγραψε τον χαρακτηρισμό «ιστορική» για τη Συμφωνία των Πρεσπών από το επίσημο κοινό ανακοινωθέν. Το νέο ιστορικό φιάσκο προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια.

Συγκεκριμένα, σχετικά με την κίνηση της κυβέρνησης να αλλάξει το επίσημο ανακοινωθέν για τη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, η αρχική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε: «The United States and Greece reiterate their support for the integration of all the countries of the Western Balkans into European and transatlantic institutions according to the choice of their citizens. They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the historic Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith»

Η νεότερη ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, που εξεδόθη κάποιες ώρες αργότερα, είναι ακριβώς ίδια μόνο που έχει αφαιρεθεί ο όρος «ιστορική» από τη Συμφωνία των Πρεσπών».

«The United States and Greece reiterate their support for the integration of all the countries of the Western Balkans into European and transatlantic institutions according to the choice of their citizens. They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith».

Με πληροφορίες από το tvxs.gr