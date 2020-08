O Τζέικ Τζίλενχαλ θα υποδυθεί τον μυθομανή συγγραφέα Νταν Μάλορι

To σκάνδαλο είχε συνταράξει τη λογοτεχνική κοινότητα στις ΗΠΑ. Τον Φεβρουάριο του 2019, το περιοδικό «The New Yorker» δημοσίευσε εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με τα ύποπτα «πήγαιν' έλα» του Νταν Μάλορι, γνωστού με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο A.J. Finn, ο οποίος έγραψε το best-seller «Γυναίκα στο Παράθυρο -The Woman in the Window» το 2018 που έγινε φέτος και ταινία.

Το βιβλίο απέσπασε πολύ καλές κριτικές και βρέθηκε στη λίστα των best- seller των New York Times.

Μόνο που ο Νταν Μάλορι είπε ψέματα για προηγούμενες δουλειές και την προϋπηρεσία του, τις διασυνδέσεις του, ακόμη και για την υγεία του καθώς και για τους θανάτους των (εν ζωή) συγγενών του, της μητέρας του και του αδελφού του.

Η ιστορία του Νταν Μάλορι θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη από την Annapurna Pictures με τον γνωστό ηθοποιό Τζέικ Τζίλενχαλ (Το Μυστικό του Brokeback mountain) να υποδύεται τον Νταν Μάλορι.

Η Janicza Bravo υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στο άρθρο «A Suspense Novelist's Trail of Deception» του Ίαν Πάρκερ στο «The New Yorker» που ερευνά την «περίπλοκη ζωή» του Μάλορι, τα ψέματα για τους θανάτους της μητέρας και του αδελφού του, για τα δικά του σοβαρά προβλήματα υγείας, για το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και τη μίμηση βρετανικής προφοράς.

Τελικά, το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Μάλορι θα μπορούσε να έχει ανασύρει την πλοκή του «The Woman in the Window» από την ταινία Copycat του 1995.

Ο 39χρονος Τζέικ Τζίλενχαλ ήταν πολύ καλός και στις ταινίες "Nightcrawler" και "Southpaw".

Πηγή: ΑΠΕ