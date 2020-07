Ένα ταξίδι στην πόλη μέσα από τη ματιά 5 γνωστών Πατρινών

Στο απίθανο καρουσέλ που λέγεται ζωή και στην ντίσνειλαντ αναμνήσεων, τον οδηγούν λέξεις και εκφράσεις. Μέσα στον παράξενο τούτον Ιούλη ψάχνει σωσίβιο και το βρίσκει όπως πάντα στη μουσική…. Μμμμμ ναι, θα ήταν μία λύση αλλά χρειάζεται και εικόνα

Ομόνοια

Το σινέ Oμόνοια και η ψησταριά Βασίλης είχαν για αυτόν μια κοινή πόρτα, από τη μια έμπαινε και από την άλλη έβγαινε. Το δικό του σινεμά είχε άρωμα από σουβλάκι και μουστάρδα και από την άλλη “ψήστες” με εμπειρία και την μαγεία των Κόπολα, Ταρκόφσκι και Φελίνι. Το La Strada ήταν η πρώτη ταινία που είδε στη ζωή του και ο δρόμος άνοιξε. Κάθε ταινία και ένα κομμάτι της διαδρομής του.

Βινύλιο

Κλαίει ακόμα όταν βλέπει παντελόνια βινυλίου με τη σκέψη ότι πάει χαμένο το υλικό… Ράδιο Πάτραι, Musical, Sticky Fingers, Μοναστηράκι. Τα αυλάκια του δίσκου είναι γεμάτα χαρές και δάκρυα … Μια χαρμολύπη σε 33 στροφές και ένα χειροκρότημα ή ένα σολάρισμα 45 στροφών. Από τις καλύτερες μεταφορές βιβλίων στη μεγάλη οθόνη το High Fidelity, έγινε και σειρά φέτος αλλά δεν την πήραμε χαμπάρι.

Ραδιόφωνο

H ταινία του Ρίτσαρντ τζένκινς διανεμήθηκε στην Αμερική με τον τίτλο Pirate Radio. Εμείς στην Ελλάδα την είδαμε με τον τίτλο «the boat thαt rocked. Ένα πειρατικό ραδιόφωνο που εκπέμπει από τη θάλασσα, τώρα που το σκέφτεται από εκεί δεν έκανε ποτέ εκπομπή, μπορεί και να έκανε όμως … , ένα βουητό λυχνίας ίσως είναι ενεργό ακόμα από το 504 του Μουσικού Δίαυλου.

Νύχτα

Ζήλεψε τον Τραβόλτα ; Είχε μια εποχή το ίδιο μαλλί, τις ίδιες καμπάνες, το ίδιο κορίτσι; Δεν είχε τις φιγούρες στη πίστα γιατί προτιμούσε να τις δημιουργεί ο ίδιος με τις επιλογές του στα πικ απ. Tiffany’s, Piscina, Traffic, Arena. Η μουσική θα είναι πάντα ντίσκο, άντε ποπ και ροκ. Ο πυρετός το Σαββατόβραδο όμως παραμένει υψηλός. Οι Αφροαμερικάνοι το λένε «you ve got the fever babe”

Καρναβάλι

Κάτι θέλει να πει για το καρναβάλι όμως… ας του δώσουμε το μικρόφωνο: «Πιστεύω πως ο Παράδεισος του Τότη είναι η καλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική ταινία που έχει γυριστεί ποτέ για το καρναβάλι της Πάτρας, είναι το δικό μας Orfeo Negro, έχει την πανσπερμία και την ξεθεωμένη ηδονή της γενιάς μου» Από τις μπούλες στην Ομόνοια στο 69 στο 222, Dj στις παρελάσεις, στα πάρτυ, καρναβαλέρια...

Ανεξέλεγκτες Καταστάσεις

Στις ανεξέλεγκτες καταστάσεις του Κεν Ράσελ οι θάλαμοι και τα ψυχοτρόπα έδιναν και έπαιρναν. Ψυχεδέλεια, αγάπη, μουσική, συνοδοιπόροι, ο Σάκης, ο Γιώργος, ο Τάσος, ο Φάνης, η Αλέκα, ο Σπύρος, ο Μιχάλης, ο Νικεφίξ, η Νατάσσα, ακροατές, αφιερώσεις, τραγούδια, πλέιλιστ πριν τις playlist, ΜΚ2, νεύρα, έλα, φύγε, έρωτες, γάμοι, χωρισμοί, δεν το κάνουν πια έτσι, μελό γίνεσαι, τελείωνε μια εκπομπή ήταν, και μετά ; το τέλος είναι η αρχή είναι το τέλος.

Απόλλων Πατρών

Στο Κουκούλι έζησε την αθλητική μεταμόρφωση. Είδε την ομάδα του τον Απόλλωνα Πατρών να μεταμορφώνεται από νύμφη της Αχαΐας σε πολύφερνη νυχτοπεταλούδα του ελληνικού μπάσκετ, το 7 του Κώστα του θεού να είναι το αμάρτημα των αντιπάλων το τοτέμ και τα Σάββατά του. Και όπως έλεγε ο Τζιν Χάκμαν ως κόουτς Νόρμαν Ντέιλ στο Ηoosiers: “ Five players on the floor functioning as one single unit: team, team, team - no one more important that the other.”

Φιλία

Υπάρχουν οι ουλές της ζωής που αφήνουν τατουάζ- σημάδια, καύκαλα τα οποία αν σιχαίνεσαι το αίμα δε μπορείς να ξεφλουδίσεις. Έχει κάπου να πιαστεί, ένα χέρι να αρπάξει για να σφιχτεί ή να δώσει high five. Αυτό του φίλου… Υπάρχουν πολλοί αντίστοιχοι Ρίβερ Φίνιξ στη ζωή του όπως και η παρέα στο φιλμ-ύμνο για τη φιλία το stand by me.

Ευχαριστώ τον Μιχάλη Παπαγεωργίου που βοήθησε στο να γίνει κείμενο η ιδέα.

Φωτό Πέτρος Χρυσοβιτσάνος 1978 στην μηχανή του Σινέ Ομόνοια.

Πάτρα, 20 Ιουλίου 2020