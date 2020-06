Μελάνια Τράμπ: "Έξυπνη, ψυχρή και «καρχαρίας» μεγατόνων, ίδια με τον σύζυγό της..."

Επαναδιαπραγματευόταν το προγαμιαίο της συμβόλαιο

Ωστόσο, στην πραγματικότητα η Μελάνια επαναδιαπραγματευόταν με έξυπνο τρόπο το προγαμιαίο συμβόλαιό της με τον Τραμπ. Η δημοσιογράφος της Washington Post, Mary Jordan αποκαλύπτει σε ένα νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες, ότι η πρώτη κυρία χρησιμοποίησε την καθυστερημένη άφιξή της στον Λευκό Οίκο ως μοχλό για την επαναδιαπραγμάτευση του προγαμιαίου συμβολαίου της που πλέον δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντά της. Η στιγμή ήταν δύσκολη για τον Τραμπ. Τα δημοσιεύματα εναντίον του για υποθέσεις σεξουαλικών παρενοχλήσεων και περιστατικών απιστίας έπεφταν βροχή και η Μελάνια δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη.



Η νέα Πρώτη Κυρία χρειάστηκε λίγο χρόνο για να ανασυνταχθεί και να ανανεώσει την συμφωνία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ γράφει η Jordan στο βιβλίο της «Η Τέχνη της Συμφωνίας της: Η Ανείπωτη Ιστορία της Μελάνια Τραμπ» – (The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump).