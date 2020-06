Η Κέιτ Μπλάνσετ θα παίξει στο φιλμ «Borderlands» βασισμένο σε δημοφιλές video game

Η Αυστραλή ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, τιμημένη με 2 Όσκαρ ερμηνείας, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην ταινία τρόμου με τίτλο «Borderlands» που βασίζεται στο δημοφιλές video game.

Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Ιλάι Ροθ και η Χολυγουντιανή σταρ και εξαιρετική ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ θα εμφανιστεί στον πρωταγωνιστικό ρόλο ως Λίλιθ, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Η Λίλιθ περιγράφεται ως «σειρήνα και θρυλική κλέφτρα εξοπλισμένη με μαγικές δεξιότητες» και οι θαυμαστές του Bortherland πιθανότατα την γνωρίζουν καλύτερα ως μιας από τους τέσσερις χαρακτήρες του αρχικού παιχνιδιού. Έκανε επίσης τακτικές επισκέψεις επιστροφής στη σειρά από τότε, εμφανιζόμενη ως NPC στο Borderlands 2, το Pre-Sequel και το Borderlands 3.

Ο Ιλάι Ροθ θα σκηνοθετήσει την ταινία σε σενάριο του Κρέγκ Μέιζιν, σεναριογράφου του «Chernobyl».

Η Κέιτ Μπλάνσετ που στις 14 Μαΐου έκλεισε τα 51 της χρόνια, είχε συνεργαστεί με τον Ιλάι Ροθ στην ταινία του 2018 «The House With a Clock in Its Walls».

Η σπουδαία ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει επίσης στην επικείμενη ταινία του σκηνοθέτη Τζέιμς Γκρέι «Armageddon Times» καθώς και στο φιλμ του Άνταμ ΜακΚέι «Don't Look Up».

Η Μπλάνσετ να θυμίσουμε πως έχει κερδίσει Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες «The Aviator - Ιπτάμενος Κροίσος» του Μάρτιν Σκορσέζε το 2004 (β’ γυναικείου) και «Blue Jasmine» του Γούντι Άλεν το 2013 (α’ γυναικείου ρόλου).

