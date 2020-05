Η Άσπα Τσίνα αποχωρεί από το Just the two of us! BINTEO

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook η Άσπα Τσίνα ανακοίνωσε ότι για λόγους υγείας αποχωρεί απο το Just The 2 of us! Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια είπε στο βίντεο πως προτεραιότητα στη ζωή της έχει η υγεία της και πως η γιατρός της της σύστησε να αποχωρήσει και να ξεκουραστεί για ένα μήνα.

«Η διασφάλιση της υγείας μου είναι νούμερο ένα όχι μόνο για μένα αλλά και για όσους με αγαπούν» Έτσι αποφάσισα να ακούσω τη γιατρό μου και να ξεκουραστώ γιατί ο οργανισμός μου είναι καταπονημένος. Αποφάσισα να αποχωρήσω από το Just the 2 of us και το αυριανό επεισόδιο θα είναι το τελευταίο που θα με δείτε. Δε θέλω να ανησυχήσετε για μένα αλλά ως καρκινοπαθής που σέβεται τον εαυτό του, δεν θα μπορούσα να είχα οποιαδήποτε άλλη στάση στα γεγονότα! Σας ευχαριστώ για τη στήριξη»