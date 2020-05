Πατρινός ερευνητής επικεφαλής 30 ιδρυμάτων σε πρωτοποριακό μοντέλο διάγνωσης καρκίνου

Η πιλοτική μελέτη διεξήχθη το 2018 από την ομάδα που εποπτεύω στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας (UPenn) και τους συνεργάτες μου στην Intel. Εμείς στο UPenn εστιάζουμε στη δημιουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και η Intel συνεισφέρει την μοναδική τεχνογνωσία της στο τομέα ασφάλειας και απορρήτου. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εκτιμήσει εάν η μελέτη θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν πραγματική κλινική εφαρμογή ή αν θα ήταν ακόμα μία τεχνολογική μελέτη. Τελικά η πιλοτική μελέτη μετά τα αποτελέσματά της κλήθηκε να παρουσιαστεί και να δημοσιευτεί από το κορυφαίο συνέδριο “ιατρικών υπολογιστικών εικόνων και παρεμβάσεων με υπολογιστή” (Medical Image Computingand Computer-Assisted Interventions - MICCAI) το 2018. Αυτή η δημοσίευση (η οποία μπορεί να βρεθεί εδώ) περιγράφει την πρώτη μελέτη σε αυτό το χώρο τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική - δηλαδή της ομοσπονδιακής μηχανικής μάθησης (federated machine learning). Από τη δημοσίευση αυτής της πιλοτικής μελέτης μέχρι τώρα είμαστε σε επικοινωνία με πολλά διεθνή ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία και πανεπιστημιακά νοσοκομεία) σε όλο τον κόσμο προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε και προσφέρουμε την λύση μας. Φυσικά θα πρέπει να τονίσουμε πως η έρευνα αυτή γίνεται πραγματικότητα μέσω χρηματοδότησης που μας προσέφερε το εθνικό ινστιτούτο υγείας (National Institutes of Health), ο μεγαλύτερος αμερικάνικος κρατικός μηχανισμός χρηματοδοτήσεων για ιατρικές μελέτες.

Who is who

Ο Σπυρίδων Μπάκας γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και μετακόμισε στην Πάτρα σε ηλικία 4.5 ετών. Έζησε στην Πάτρα μέχρι και την ενηλικίωσή του που μετακόμισε στο Λονδίνο για τις πανεπιστημιακές του σπουδές. Εκεί πήρε το πρώτο του πτυχίο στην “Επιστήμη Υπολογιστών” (Computer Science), και συνέχισε με το μεταπτυχιακό του σε “Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας και Εικονική Πραγματικότητα” (Vision, Imaging and Virtual Environments) στο Πανεπιστημιακό Κολεγίου του Λονδίνου (UCL), και μετέπειτα με το διδακτορικό του σε “Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας” (Medical Image Computing & Analysis) στο Πανεπιστήμιο Κινγκστον όπου και ασχολήθηκε με τον καρκίνο του ήπατος.

Από τότε μετακόμισε στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όπου ζει με την σύζυγο του και τα δύο του παιδιά, και εργάζεται ως ερευνητής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (UPenn), εστιάζοντας στον καρκίνο του εγκεφάλου. Είναι επίσης, Επισκέπτης Ερευνητής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κινγκστον του Λονδίνου. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή υπολογιστικών αλγορίθμων σε ογκολογική απεικόνιση, με σκοπό τη βελτίωση της αξιολόγησης, της ποσοτικοποίησης και της διάγνωσης του καρκίνου. Ασχολείται επίσης με τη έρευνα συσχετισμών μεταξύ ιατρικής απεικόνισης και γονιδιωματικών πληροφοριών, που μπορούν να προσφέρουν μοντέλα θεραπείας προσαρμοσμένα σε ατομική βάση για κάθε ασθενή.

Ο Δρ Μπάκας έχει δημοσιεύσει 30 συγγράμματα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει κληθεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε περισσότερα από 50 συνέδρια σε όλο τον κόσμο, έχει επιμεληθεί 3 επιστημονικά βιβλία, και έχει λάβει διάφορες τιμητικές διακρίσεις.