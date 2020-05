Ευδοκία Ρουμελιώτη: Το δώρο για τη γιορτή της μητέρας που την έκανε να δακρύσει

View this post on Instagram

Σήμερα το πρωί πήρα το ωραιότερο δώρο της ζωής μου που με έκανε να κλαίω σαν παιδι...Χρονια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου .Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας.Δίδαξε τα καλά και άφησε τα να καθορίσουν το μέλλον μας!