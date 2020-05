Πως τελειώνει μια πανδημία - Τι θα συμβεί με τον κορωνοϊό;

Η "επιδημία του φόβου"

Μια επιδημία φόβου, μπορεί να εξαπλωθεί χωρίς να υπάρχει καν, επιδημία ασθένειας. Η δρ. Susan Murray, του Royal College of Surgeons στο Δουβλίνο, το είδε από πρώτο χέρι το 2014, εργαζόμενη σε αγροτικό νοσοκομείο στην Ιρλανδία.

Λίγους μήνες πριν, στη Δυτική Αφρική, περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από τον Έμπολα, μια τρομερή ιογενή ασθένεια, ιδιαίτερα μεταδοτική, συχνά θανατηφόρα, η οποία προκαλούσε φρικτά συμπτώματα όπως εμετοί αίματος η αιμορραγία από τα μάτια. Δεν υπήρχε θεραπεία. Την ώρα που η επιδημία έδειχνε να φθίνει και ενώ δεν υπήρψαν επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ιρλανδία, μπορούσες να διακρίνεις τον φόβο που προκαλούσε.

"Στους διαδρόμους των νοσοκομείων, αλλά ακόμα και στους δρόμους, ο κόσμος φοβόταν" σχολιάζει η δρ. Murray σε άρθρο της στο "The New England Journal of Medicine". "Το ύποπτο χρώμα στο δέρμα, ήταν αρκετό για να σε στραβοκοιτάζουν κάποιοι στο λεωφορείο ή το τρένο, ενώ αν έβηχες, αμέσω όλοι διασκορπίζονταν μακρυά σου!".

"Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία του Δουβλίνου είχαν ειδοποιηθεί να είναι έτοιμοι για τα χειρότερα. Τρομοκρατήθηκαν και ανησυχούσαν ότι δεν είχαν επαρκή προστατευτικό εξοπλισμό. Όταν ένας νεαρός άνδρας εισήχθη στη ΜΕΘ από μια χώρα με κρούσματα Έμπολα, κανείς δεν ήθελε να τον πλησιάσει. Οι νοσοκόμες κρύβονταν και οι γιατροί απειλούσαν να φύγουν από το νοσοκομείο." θυμάται η δρ. Murray.

Για την ιστορία, ο ασθενής κατέληξε λίγες ημέρες μετά την εισαγωγή του, από καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, λίγες ώρες αφού τα αποτελέσματα του τεστ για Έμπολα στα οποία είχε υποβληθεί βγήκαν αρνητικά.