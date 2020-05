Συναγερμός από τους ειδικούς για τα take away πάρτι! Κίνδυνος να γίνουμε Ιταλία λένε οι ειδικοί

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες για τα take away πάρτι, μετά το τέλος της καραντίνας αφού, όπως τονίζουν, ο κίνδυνος μιας ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας ελλοχεύει την ώρα που μερικοί αρνούνται να συμμορφωθούν με τα νέα δεδομένα που έχει φέρει στις ζωές μας ο κορωνοϊός.

Μετά τα ποτάδικα του Βόλου που εξόργισαν χθες τον Χαρδαλιά ήρθαν να προστεθούν οι ουρές σε γνωστό μπαρ της Κηφισιάς, οι τρεις ιδιοκτήτες μπαρ που πέρασαν τη νύχτα στο τμήμα της Λάρισας και το υπαίθριο πάρτι στην πλατεία Αγίου Ιωάννου στην Αγία Παρασκευή. Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε κι ο καθηγητής παθολογίας Χαράλαμπος Γώγος, ο οποίος σχολιάζοντας τις εικόνες από το υπαίθριο πάρτι στην Αγία Παρασκευή, τόνισε: «Φανταστείτε να ανοίξουν και τα μαγαζιά». Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο καθηγητής εξήγησε ότι στην φάση που βρισκόμαστε στόχος ήταν να δοθεί προσοχή στο μετρό, στα λεωφορεία και τα μέσα μεταφοράς «και τελικά προκύψανε πολλοί άλλοι πυρήνες χειρότεροι».

«Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω κατάλαβε ότι τελείωσε το θέμα, έχουμε μηδέν κρούσματα δεν έχουμε καμία προοπτική για νέα κρούσματα και φέρεται όπως φερόταν πίσω από την επιδημία. Πραγματικά ανησύχησα», πρόσθεσε ο καθηγητής. Στην Κηφισιά λοιπόν ένα από τα γνωστά μπαρ της περιοχής, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις πολιτείας κι επιστημόνων προσέφερε take away ποτά. Μάλιστα, διαφήμισε και τα take away κοκτέιλ του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί ήταν κι αυτοί που έσπευσαν να προμηθευτούν ποτό, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για ουρές πολλών ατόμων που περίμεναν ακόμα και για 20-30 λεπτά για να πάρουν ένα ποτό. Οι ίδιοι μάλιστα, ανάρτησαν σχετικές φωτογραφίες στο Instagram και το facebook κι έγινε... σούσουρο.