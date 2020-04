Η Πόπη Τσαπανίδου μας συστήνει τη μαμά και την αδερφή της! ΦΩΤΟ

View this post on Instagram

Είμαι τόσο τυχερή που σας έχω στη ζωή μου! Μα ακόμα πιο τυχερή που αγαπάτε και βαπτίζετε τα παιδιά μου! ? Μην ανησυχείτε:: τρίτο πιθανότατα δε θα κάνω. Σας ευχαριστώ για όλα! Είστε οι καλύτερες! #oikalyteresnones #bestgodmothersever #loveyougirls #blessed #sia #christeningday #familytime #4nones2onomata #ipopgr