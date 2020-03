Ο κορωνοϊός βάζει το Χόλιγουντ σε ελεύθερη πτώση – Το Variety κυκλοφόρησε με μαύρο εξώφυλλο

Το εξώφυλλο του νέου τεύχους του Αμερικανικού κινηματογραφικού εντύπου Variety, από τα πλέον έγκυρα, είναι «σκοτεινό» και έχει τίτλο «Το Χόλιγουντ σε ελεύθερη πτώση - Hollywood in freefall». Το περιοδικό αποπειράται μια ψύχραιμη μεν, αλλά όχι και ιδιαίτερα αισιόδοξη ανάλυση των επιπτώσεων που φέρνει η επιδημία του επικίνδυνου κορωνοϊού στη βιομηχανία του θεάματος και δη του κινηματογράφου. Ήδη τα πρώτα σημάδια που αφήνει πίσω της η επιδημία του κορωνοϊού είναι έντονα όπως η διακοπή των γυρισμάτων του νέου φιλμ «Mission Impossible 7» με τον Τομ Κρουζ, η αναβολή της προβολής του καινούριου Τζέιμς Μποντ φιλμ «No time to Die» και η μεταφορά εξόδου του παιδικού – οικογενειακού φιλμ «Peter Rabbit 2: The Runaway».

Από κει και πέρα όπως σημειώνει το Variety, κάθε περαιτέρω πρόβλεψη είναι τόσο αβέβαιη όσο ο αριθμός των κρουσμάτων που ανακοινώνονται στις ειδήσεις κάθε λεπτό που περνάει...

Τα σημαντικότερα σημεία του κειμένου είναι σύμφωνα με σχετική αναάρτηση του flix.gr, τα εξής:

Από τον Ιανουάριο που εμφανίστηκε ο ιός στην Κίνα, οι μετοχές της Disney έπεσαν κοντά στο 23%, ενώ αυτές της ViacomCBS περισσότερο από 51%.

Οι μετοχές του Netflix αυξήθηκαν κατά 12,5% από την αρχή του χρόνου μέχρι και τις 10 Μαρτίου. Μία λογική εξέλιξη για έναν κλάδο όπως αυτό του streaming που θα ενισχυθεί σημαντικά από την «καραντίνα» των πολιτών στο σπίτι.

Σημαντικές είναι οι απώλειες από τη μη έξοδο ταινιών στην Κίνα (χαρακτηριστικά παραδείγματα το Οσκαρικό «1917» του Σαμ Μέντες και το επικείμενο live action φιλμ «Mulan» της Ντίσνει). Οι αναλυτές μιλούν για απώλειες 2.15 δισεκατομυρίων δολαρίων ήδη.

Mεγάλου εμπορικού βεληνεκούς ταινίες όπως το «Black Widow», το «F9», το «Wonder Woman 1984» που δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει μεταβολή των ημερομηνιών εξόδου τους, ίσως αναθεωρήσουν καθώς η επιδημία προχωρά.

Ακυρώσεις φεστιβάλ όπως αυτό της Τραϊμπέκα στη Νέα Υόρκη, τον Απρίλιο και φυσικά αυτό των Καννών στη Γαλλία το Μάιο θα φέρουν μεγάλη αναστάτωση στην παγκόσμια ροή των αγορών ταινιών απ' όλον τον κόσμο.