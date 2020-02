Η Μπίλι Άιλις κατέρριψε όλα τα ρεκόρ με το "No Time To Die"

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπίλι Άιλις κατέρριψε ρεκόρ, καθώς σκαρφάλωσε σήμερα στην κορυφή των πωλήσεων στη Βρετανία με το επίσημο σάουντρακ της επόμενης ταινίας με τις περιπέτειες του Τζέιμς Μποντ, που κυκλοφόρησε μόλις πριν από μία εβδομάδα.

Με τίτλο "No Time To Die", όπως η ταινία, το τραγούδι που έγραψε με τον αδελφό της Φινέας Ο΄ Κόνελ, διατέθηκε σε 90.000 αντίγραφα και 10,6 εκατομμύρια streamings σε διάστημα 7 ημερών και εκτοξεύτηκε αμέσως στην πρώτη θέση, έγινε γνωστό από τον επίσημο φορέα Κατάταξης των Πωλήσεων, το UK Official Charts Company.

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για ένα τραγούδι του Τζέιμς Μποντ, την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το "Skyfall" της τραγουδίστριας Αντέλ πούλησε 84.000 αντίγραφα, την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, τον Οκτώβριο του 2012.

Η Μπίλι Άιλις ερμήνευσε το τραγούδι για πρώτη φορά αυτήν την εβδομάδα, στα Brit Awards, τα βρετανικά βραβεία της ποπ μουσικής, όπου η νεαρή καλλιτέχνιδα τιμήθηκε ως η «καλύτερη καλλιτέχνιδα διεθνώς».

Το "No Time To Die" είναι το δεύτερο τραγούδι ταινίας Τζέιμς Μποντ που κατακτά την κορυφή των πωλήσεων σινγκλ στη Βρετανία στα 57 χρόνια που μετρούν συνολικά οι περιπέτειες του διάσημου κατασκόπου μετά το "Writing's On The Wall" του Σαμ Σμιθ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ