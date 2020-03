Tο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης απεφάνθη για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν: η ποινή είναι 23 φυλάκισης

Tο δικαστήριο της Νέα Υόρκης νωρίτερα την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 αποφάνθηκε για την ποινή του μεγαλοπαραγωγού του κινηματογράφου Χάρβεϊ Γουάινστιν και του επιβάλει 23 χρόνια φυλάκισης με τον ίδιο να δηλώνει «απολύτως μπερδεμένος» και ότι «ανησυχεί για το που βαδίζει αυτή η χώρα».

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, ο 67χρονος Νεουορκέζος παραγωγός Χάρβεϊ Γουάινστιν καταδικάστηκε ως βιαστής. Μπορεί σε δύο κατηγορίες (ανάμεσά τους και η ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία από την ηθοποιό Αναμπέλα Σιόρα, η οποία δεν έγινε 100% πιστευτή) να απαλλάχθηκε, όμως κρίθηκε ένοχος για εγκληματική σεξουαλική πράξη πρώτου βαθμού και για βιασμό τρίτου βαθμού, ετυμηγορία που συνεπάγεται φυλάκιση το λιγότερο 5 και το μέγιστο 29 χρόνων και δια βίου καταχώρησή του ποινικού του μητρώου ως βιαστής.

Όπως γράφει το flix.gr, παρά τις πρώτες πληροφορίες που διέρρευσαν ότι ο Γουάινστιν οδηγήθηκε αμέσως μετά την κατηγορία του στις Φυλακές Ράικερς Αϊλαντ, αυτό δεν έγινε ποτέ. Το ασθενοφόρο που θα τον πήγαινε στις φυλακές, άλλαξε δρομολόγιο και τον έφερε στο νοσοκομείο Bellevue που παρέμεινε μέχρι σήμερα. Οι πρώτες ειδήσεις τον ήθελαν να υποφέρει από έμφραγμα, με τις πρώτες εξετάσεις αυτό καταρρίφθηκε, αλλά τελικά έκανε μία στεφανιογραφία κι ένα μπαλονάκι σύμφωνα με το CNN. Μετά από αυτό, ο Γουάινστιν παρέμεινε «σε ιδιωτικό φυλασσόμενο δωμάτιο του νοσοκομείου, όχι με χειροπέδες όπως ορίζει ο νόμος, αλλά και με μέλη της οικογένειάς του στο πλευρό του».

Οι Εισαγγελείς ζήτησαν την ανώτατη ποινή φυλάκισης ενώ η υπεράσπισή του πίεσε για μόνο 5 χρόνια εγκλεισμού του. Τα επιχειρήματα ήταν «πρότερος έντιμος βίος», «η φιλανθρωπική του δραστηριότητα» και, φυσικά, «η εύθραυστη υγεία του». Μάλιστα, οι δικηγόροι του ζήτησαν «έλεος».

Με επιστολή προς τον Δικαστή Τζέιμς Μπερκ τη Δευτέρα, η ομάδα υπεράσπισης του Γουάινστιν επικαλέστηκε ότι «ο κύριος Γουάινστιν δεν μπορεί να βγει έξω χωρίς να του επιτεθούν, έχει χάσει τη δουλειά του και, για να το θέσουμε απλά, η πτώση του στην εποχή των social media είναι ιστορική. Είτε το αξίζει, είτε όχι, η επίθεση που έγινε στον ίδιο και η ζημιά στην φήμη του ξεπερνούν κάθε προηγούμενο που έχει συμβεί σε υπόδικο υπόθεσης της Νέας Υόρκης αλλά και όλης της επικράτειας».

Σύμφωνα με το Variety και το Hollywood Reporter ο Χάρβει Γουάινστιν – Ηarvey Weinstein κατέφθασε στο δικαστήριο σε αναπηρική καρέκλα και με χειροπέδες. Πριν του αναγγελθεί η ποινή του, έδωσε ένα «ντελίριο απολογίας» όπου δήλωσε «μετανιωμένος», αλλά και «μπερδεμένος».

«Μετανιώνω βαθιά για όσα σας έκανα, λυπάμαι πολύ για όλες τις γυναίκες. Πραγματικά από τα βάθη της ψυχής μου λυπάμαι για αυτή την κατάσταση».

Oι πρώτες δηλώσεις των γυναικών

Η Τίνα Τσεν, Πρόεδρος της #Time's Up οργάνωσης, εξέδωσε την εξής επίσημη ανακοίνωση:

Πρώτα από όλα, θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη δύναμη και τη γενναιότητα που έδειξαν οι Μίμι Χέιλι, Τζέσικα Μαν, Αναμπέλα Σιόρα, Ντον Ντάνινγκ, Ταρέλ Γουλφ και Λόρα Γιανγκ και τόσο θαρραλέα κατέθεσαν στη δίκη. Επίσης, παραμένουμε στο πλευρό των 100+ γυναικών που υπέφεραν, κακοποιήθηκαν και βιάστηκαν από τον Χάρβεϊ Γουάινστν. Το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης είναι ισόβιο. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι η σημερινή ετυμηγορία θα προσφέρει μία κάποια γαλήνη στα θύματα του.

Η υπεράσπιση να σημειωθεί πως βρήκε την ποινή «εξωπραγματική».

«Φυσικά και είναι εξαιρετικά αυστηρή» δήλωσε η Ντόνα Ροτούνο, έξω από το δικαστήριο. «Η showbiz φήμη του τον καταδίκασε».

Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής, η Ροτούνο είχε επιχειρήσει να κερδίσει το δικαστήριο παρουσιάζοντας «τη μακρά λίστα ασθενειών» από τις οποίες πάσχει ο πελάτης της.

«Ο κύριος Γουάινστιν αντιμετωπίζει μία πληθώρα ιατρικών θεμάτων. Υπάρχει μία μακριά λίστα ασθενειών που τον καθιστούν σοβαρά άρρωστο. Έχει ιστορικό καρδιάς στην οικογένειά του - μία κατάσταση που η φυλάκισή του θα επηρεάσει δραματικά και δε θα επιτρέψει τη σωστή ιατρική περίθαλψη του...», ανέφερε

Για τη συνέχεια εκκρεμεί και η δίκη του στο Λος Άντζελες όπου πιθανόν να χρειαστεί να ταξιδέψει. Οι εισαγγελείς του Λος Άντζελες έχουν καταθέσει στοιχεία για δύο περιστατικά και οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, βιασμό (forcible rape), εξαναγκαστική στοματική συνουσία (forcible oral copulation), εξαναγκαστική διείσδυση (sexual penetration by use of force), σεξουαλική κακοποίηση με σωματικό περιορισμό του θύματος (sexual battery by restraint), ανάμεσα σε άλλες. Αν όλα αυτά αποδειχθούν, ο Γουάνστιν αντιμετωπίζει 28 χρόνια κάθειρξης (η ποινή θα προστεθεί στα ήδη 23). Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα (σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τhe Guardian) πότε θα γίνει η δεύτερη δίκη ενώ ένα σενάριο θέλει τον Γουάινστιν να ταξιδεύει στο Λος Άντζελες αμέσως μετά την επιβολή της ποινής του κι ένα άλλο να προτίθεται να προβεί σε δικαστικό διακανονισμό.

Πάντως, και τα μισά χρόνια να επιβληθούν και στο Λος Άντζελες, ο Γουάινστιν πιθανότατα να μη ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή.