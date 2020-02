Πέθανε ο συνιδρυτής των Mazzy Star, Ντέιβιντ Ρόμπακ

Ο Ντέιβιντ Ρόμπακ (David Roback) από το συγκρότημα της dream-pop «Mazzy Star» πέθανε σε ηλικία 61 ετών.

Ο Ρόμπακ ίδρυσε τους «Mazzy Star» στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Μουσικός παραγωγός και πολυοργανίστας ήταν ενεργός στη νεο-ψυχεδελική «Paisley Underground» σκηνή του Λος Άντζελες όλη αυτή τη δεκαετία ως μέρος του συγκροτήματος «Rain Parade» προτού ιδρύσει το γκρουπ «Opal».

Όταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη των «Opal», η Κέντρα Σμιθ εγκατέλειψε το συγκρότημα, αντικαταστάθηκε από την μουσικό Χόπ Σάντοβαλ.

Οι Ρόμπακ και Σάντοβαλ σχημάτισαν στη συνέχεια τους Mazzy Star μαζί.

Οι «Mazzy Star» κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ «She Hangs Brightly» το 1990. Ακολούθησε το «So Tonight That I Might See» με το πιο γνωστό τραγούδι του συγκροτήματο, το «Fade into You».

