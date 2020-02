Η διάσωση ανθρώπων με αναπηρία και ηλικιωμένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απαιτεί σχέδιο και όχι ευχολόγια

Η ανησυχία μου για τις ελλείψεις της χώρας μας στον κρίσιμο τομέα της πολιτικής προστασίας φουντώνει κάθε φορά που θρηνούμε ανθρώπινες ζωές.

Δημοσιεύω συχνά σχετικά άρθρα σε μια προσπάθεια να παρακινήσω την κρατική μηχανή να οργανωθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να καταστρώσει επιχειρησιακά σχέδια. Για ανθρώπους με αναπηρία όπως κι εγώ αλλά και για τους ηλικιωμένους η πολιτική προστασία αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωσή μας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αναζητώντας περισσότερα στοιχεία στους ιστοτόπους των αρμοδίων γι' αυτήν φορέων μπορεί κάποιος να βρει μόνο διάφορα κείμενα με τη μορφή ευχολογίου για το πως θα ενεργήσει το οικογενειακό περιβάλλον του ανθρώπου με αναπηρία ή του ηλικιωμένου για να το σώσει, όταν εξελίσσεται μια πυρκαγιά, ένας σεισμός. Κακά τα ψέματα!

Δεν πρόκειται να σωθεί κανείς μας αν δεν σπεύσει η εξειδικευμένη ομάδα διασωστών, που συντονισμένα θα εκτελέσει με χειρουργική ακρίβεια το καταστρωμένο σχέδιο διάσωσης. Σημειώνεται πως η συμβολή των τοπικών ομάδων εθελοντών διασωστών που εκ των πραγμάτων μπορούν να επέμβουν το ταχύτερο είναι κρίσιμη.

Είναι απαραίτητο να επισημανθεί πως από την 1-1-2020 εφαρμόζεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.4067/2012) ο οποίος εισάγει για πρώτη φορά την έννοια της προστασίας ανθρώπων με αναπηρία ως χρηστών κτιρίων, επιβάλλοντας τη δημιουργία προστατευμένων προσβάσιμων χώρων αναμονής (άθραυστων και άφλεκτων θαλάμων) σε περίπτωση έκτακτων αναγκών σε κάθε όροφο κάθε κτιρίου. Τονίζεται ότι ο νόμος δίνει αγώγιμο δικαίωμα σε κάθε θιγόμενο πολίτη να απαιτήσει και να πετύχει αποζημίωση από τους υπευθύνους των κτιρίων που δε συμμορφώνονται με αυτόν.

Επιστρέφοντας στη δράση των διασωστών επισημαίνω πως κρίνεται ως μέγιστης σημασίας για την επιτυχία του εγχειρήματός τους η ύπαρξη του "μαύρου κουτιού" του κτιρίου. Αυθαίρετα επέλεξα έναν γνωστό από τα αεροπορικά ατυχήματα όρο για να περιγράψω το ασφαλές και προστατευμένο σημείο που με τη συναίνεση των κατοίκων ή των εργαζομένων ενός κτιρίου θα τοποθετείται κατάλογος με τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους διασώστες. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχεδιάγραμμα των κατόψεων των ορόφων, η κατανομή των κατοίκων ή των εργαζομένων ανά διαμέρισμα του κάθε ορόφου, η ειδική ανάγκη που έχει καθένας από αυτούς, οι αριθμοί κλήσης των τηλεφώνων τους, καθώς και σχέδιο των κοινόχρηστων και ακάλυπτων χώρων, των εξόδων του κτιρίου και των δικτύων ύδρευσης και ενέργειας.

Καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης μπορούν να προσφέρουν 2 - 3 κάτοικοι του κτιρίου, οι οποίοι θα έχουν την υποχρέωση να καθοδηγήσουν τους υπόλοιπους κατοίκους στο ασφαλές προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, να τους καταμετρήσουν και να αναφέρουν στους διασώστες πόσοι λείπουν και το διαμέρισμα που πιθανότατα αυτοί θα βρίσκονται αναμένοντας βοήθεια Το έργο των διασωστών διευκολύνεται και η δράση τους επικεντρώνεται στα συγκεκριμένα σημεία που υπάρχουν εγκλωβισμένοι όταν ένα κέντρο ελέγχου λαμβάνει το στίγμα της ακριβούς θέσης των εγκλωβισμένων μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας ή απλούστερων ηλεκτρονικών συσκευών εντοπισμού και τους κατευθύνει ανάλογα. Τονίζεται πως οι σύγχρονες συσκευές κινητής τηλεφωνίας διαθέτουν ειδική εφαρμογή καταγραφής του ιατρικού ιστορικού του κατόχου τους, στο οποίο έχει πρόσβαση ο διασώστης χωρίς να πρέπει να ξεκλειδώσει τη συσκευή. Προτείνεται σε κάθε πολίτη να συμπληρώνει τα στοιχεία του στην εν λόγω εφαρμογή. Η άμεση πληροφόρηση των διασωστών για την ομάδα αίματος, τις πιθανές ασθένειες ή τα φάρμακα του εγκλωβισμένου τους βοηθούν κατά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε κάθε κτίριο θα πρέπει να ανακατασκευαστεί ο ανελκυστήρας ώστε να έχει σύστημα τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος μέσω συσσωρευτών ώστε αυτόματα να φτάνει στο ύψος της πόρτας στον πλησιέστερο όροφο ώστε ν βγουν με ασφάλεια οι επιβαίνοντες όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διακοπεί είτε από μια τυχαία βλάβη είτε από το συμβάν της έκτακτης ανάγκης.

Σε κάθε κτίριο θα πρέπει να ανακατασκευαστεί η εσωτερική κλειδαριά της κεντρικής εισόδου ώστε ακόμη και αν είναι κλειδωμένη, να είναι δυνατό με την περιστροφή μιας πετούγιας σταθερά τοποθετημένης επί της εσωτερικής πλευράς της κλειδαριάς να ξεκλειδώσει η πόρτα και να εξέλθουν με ασφάλεια όσοι βρίσκονται εντός του κτιρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα πρέπει να έχουμε μεριμνήσει και να έχουμε αποθηκεύσει ποσότητα εμφιαλωμένου νερού, ξηρά τροφή και να έχουμε πάντα έτοιμο το κουτί με τα απαραίτητα φάρμακα, φακό, σφυρίχτρα. Μην ξεχνάτε πως κάθε στιγμή κάθε μέρας μπορεί να υπάρξει η έκτακτη ανάγκη, χωρίς καμιά προειδοποίηση. Ευχαριστώ τον φίλο Ηρακλή Μαρκουϊζο που είναι Εθελοντής Σαμαρείτης ΕΕΣ για τις σημαντικές πληροφορίες που μου έδωσε ώστε να ολοκληρώσω το άρθρο.

Παναγιώτης Αλεξανδράκης

Lawyer

Coordinator of "Man in the Epicenter" scientific Forum