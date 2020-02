Τρύφωνας Σαμαράς: Απαντάω σε όλα τα μηνύματα στο Instagram

Ο Τρύφωνας Σαμαράς ήταν καλεσμένος στο Έλα Χαμογέλα και μίλησε στη Σίσσυ Χρηστίδου για τη συμμετοχή του στο Just the 2 of Us, για την ενασχόλησή του με τα social media, για τη φάρσα που έκανε στους φίλους του, για τη φάρσα που του έκαναν στην εκπομπή του Σάββα Πούμπουρα και για το τι θα ήθελε να κάνει στην τηλεόραση.

Το Just the 2 of Us επιστρέφει στις οθόνες μας μέσα από τη συχνότητα του Open στις αρχές Μαρτίου και στην κριτική επιτροπή θα συμμετέχει η Δέσποινα Βανδή, ωστόσο ο Τρύφωνας Σαμαράς δεν φαίνεται να γνωρίζει και πολλά για το παιχνίδι, πέρα από τη συμμετοχή του. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε εάν θα είναι ζευγάρι με την Πατρινή τραγουδίστρια Χαρά Βέρρα έδειξε να το αγνοεί, όπως και ότι θα είναι η Δέσποινα Βανδή στην κριτική επιτροπή.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε και για την περιπέτεια υγείας που τον ταλαιπώρησε τα Χριστούγεννα και που εάν δεν είχε προλάβει θα μπορούσε να του κοστίσει τη ζωή.

«Αν δεν πήγαινα θα έκανα εγχείρηση, μπορεί και να πέθαινα», είπε χαρακτηριστικά ο αγαπημένος κομμωτής.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς μίλησε και για τη σχέση του με τα social media και ιδιαίτερα με το Instagram, όπου είναι ιδιαίτερα ενεργός. Όπως είπε απαντά σε όλα τα μηνύματα που δέχεται, ακόμη και σε αυτά που δεν είναι καλά για αυτόν, αρκεί αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα να είναι ακόλουθοί του!

Δείτε το βίντεο: