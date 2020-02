Φαντασία υψηλής ραπτικής το πρώτο τρέιλερ της ταινίας “The Staggering Girl”

Αληθινή μαγεία μόδας. Με τη συγκεκριμένη φράση περιγράφεται η συνεργασία του Ιταλού σκηνοθέτη της ταινίας «Call Me by Your Name» με τον πολυτάλαντο διευθυντή δημιουργικού του Valentino από το Vogue.

Αφορμή είναι το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας μικρού μήκους «The Staggering Girl», μία συμπαραγωγή του σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου μόδας Valentino, Πιερπάολο Πιτσόλι.

Στην ταινία η ηθοποιός Τζούλιαν Μουρ υποδύεται μία συγγραφέα, τη Φραντσέσκα με έδρα το Μανχάταν, που ταξιδεύει στην Ιταλία για να πείσει την σχεδόν τυφλή μητέρα της Σόφια (Μάρθε Κέλερ) να επιστρέψει μαζί της στην Αμερική. Αν και απομονώνεται για να γράψει, βρίσκει τον εαυτό της να αποσπάται από ψιθύρους που μεταφέρονται μέσα από τους τοίχους και τα ανοίγματα στο διαμέρισμά της, οι οποίοι περιγράφουν την αγάπη μιας νεαρής γυναίκας. Η ιστορία αφορά μια μυστηριώδη φιγούρα (Layne), η οποία πάντοτε καταφέρνει να ξεφύγει από τη Φραντσέσκα.

Πηγή: ΑΠΕ

*Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό, το Athens Fashion Film Festival 2020 με θέμα “When Ethics Meet Aesthetics - Όταν η Ηθική συναντά την Αισθητική” που θα γίνει 14 – 16 Φεβρουαρίου στο Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, θα ξεκινήσει με την γοητευτική νέα ταινία του Luca Guadagnino, “The Staggering Girl”.

To Athensfff βρίσκεται σε συνεργασία με το δίκτυο των Fashion Film Festivals διεθνώς, που είναι 40 στον κόσμο & το φετινό πρόγραμμα, περιλαμβάνει 80 fashion film μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ στο διαγωνιστικό τμήμα, ειδικά αφιερώματα, θεματικά πάνελ και masterclasses, με στόχο να προσφέρει στο ελληνικό και διεθνές κοινό μια σφαιρική εικόνα των τελευταίων τάσεων και ιδεών που κυριαρχούν στον κινηματογράφο, τη μόδα, την τέχνη και το περιβάλλον.

Στην ταινία «The Staggering Girl» παίζουν και οι Κάιλ ΜακΛάχλαν, Άλμπα Ρορβάχερ, Μία Γκοθ και Κίκι Λέιν.