Καίτη Γαρμπή: Ο Διονύσης με σοφία και ψυχραιμία έσωσε τις ζωές και των τριών μας

Πέρασαν 5 εικοσιτετράωρα από εκείνο το φριχτό ξημέρωμα της 25ης Γενάρη και σήμερα είμαι σε θέση να γράψω ένα μήνυμα. Νιώθω τη μεγάλη ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εσάς, φίλους, συγγενείς, συνάδελφους, γείτονες, φίλους φίλων, γνωστούς και αγνώστους για όλα τα μηνύματα που μας στείλατε. Όλα ξεχείλιζαν από καθαρή αγάπη, από συμπόνοια, απο καλοσύνη, από συμπαράσταση, από πίστη. Ξέρω πως είσαστε πάρα πολλοί εσείς που προσευχηθήκατε για μένα και την οικογένεια μου. Νιώθουμε γι αυτό απέραντη συγκίνηση κι ευγνωμοσύνη και το γράφω με δάκρυα στα μάτια... Κι εμείς δεν έχουμε σταματήσει να προσευχόμαστε και να ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά τον Θεό που μας έστειλε τους αγγέλους του να μας προστατέψουν τη στιγμή που χρειάστηκε να σταθούμε ψύχραιμοι γεμάτοι πίστη μπροστά σε 4 οπλισμένους τύπους και να βγούμε ζωντανοί από τα χέρια τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον άντρα μου που με τη σοφία του, την ψυχραιμία του και την καλοσύνη του κυριολεκτικά έσωσε τις ζωές και των τριών μας. Κάθε μερα είμαστε όλο και καλύτερα και προσπαθούμε να αφήσουμε πίσω μας ο,τι έγινε και να κοιτάμε μπροστά! Δεν κάναμε δηλώσεις ΠΟΥΘΕΝΑ και σε ΚΑΝΕΝΑ αν και ξέρουμε πως θα θέλατε να ενημερωθείτε, από ενδιαφέρον κι αγάπη. Όμως θεωρήσαμε ότι θα ήταν ταπεινωτικό και ψυχοφθόρο να βγούμε δημόσια και να αναπαραστήσουμε τη φρίκη που ζήσαμε για τη δημοσιότητα! Σε όλους αυτούς που νοιάστηκαν πραγματικά για μάς χωρίς να έχουν κανένα όφελος, φυσικά μιλήσαμε άμεσα και τους καθησυχάσαμε. Θέλω να βοηθήσω μέσα απ αυτή την εμπειρία μου και να δηλώσω πως αν, αν ποτέ βρεθείτε σ αυτή τη θέση -να μη δώσει ποτέ ο Θεός τέτοιο κακό σε κανένα- να είστε ψύχραιμοι και να δώσετε με προθυμία ο,τι ζητήσουν. Τα υλικά γίνονται, οι άνθρωποι δεν ξαναγίνονται.