Έρχεται 9 Ιανουαρίου η "Αλήθεια" με Ντενέβ, Μπινός και Ίθαν Χοκ

Η ταινία με τίτλο «Η Αλήθεια – The Truth» του Ιάπωνα Κορεέντα Χιροκάζου με ένα πολύ ωραίο καστ που περιλαμβάνει την Κατρίν Ντενέβ, την Ζυλιέτ Μπινός και τον 48χρονο Αμερικανό σταρ Ίθαν Χοκ, θα βγει 9 Ιανουαρίου 2020 στην Ελλάδα σε διανομή της Seven Films και αναμένεται να την δούμε και εδώ στην Πάτρα.

Ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα για τους υπέροχους και συγκινητικούς «Κλέφτες καταστημάτων» που είδαμε πέρυσι στο Πάνθεον στην Πάτρα, Κορεέντα Χιροκάζου, φέρνει τον Ίθαν Χοκ στη Γαλλία για να συναντήσει τη Ζυλιέτ Μπινός και την Κατρίν Ντενέβ.

Στο γνώριμο οικογενειακό περιβάλλον του σκηνοθέτη ξετυλίγεται η «Αλήθεια» που άνοιξε το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας του 2019.

Σύνοψη

Η Φαμπιάν είναι μια σταρ. Περιβάλλεται από ανθρώπους που την αγαπούν και τη θαυμάζουν. Όταν εκδίδει τα απομνημονεύματα της, η κόρη της έρχεται στο Παρίσι από τη Νέα Υόρκη με τον άντρα της και το παιδί τους. Η επανένωση μητέρας και κόρης θα φέρει στο φως αλήθειες, θα τις αναγκάσει να κλείσουν παλιούς λογαριασμούς και να εκδηλώσουν τα συναισθήματα που τις κατακλύζουν.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

Εάν τόλμησα να κάνω μια ταινία σε γλώσσα που δεν ήταν η δική μου, με συνεργάτες που μιλούσαν μόνο Γαλλικά, ήταν μόνο γιατί εκείνοι ήθελαν να δουλέψουν μαζί μου.

Η Ζυλιέτ Μπινός ήταν εκείνη που έκανε την πρώτη κίνηση. Γνωριζόμασταν αρκετό καιρό κι όταν ήρθε στην Ιαπωνία το 2011 μου είπε ότι κάποια στιγμή πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Η πρόταση της αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της συνεργασίας μας. Θα ήθελα λοιπόν, να εκφράσω αρχικά το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου για την τόλμη της.

Στην καρδιά του σεναρίου βρίσκεται ένα θεατρικό που είχα αρχίσει να γράφω το 2003 για μια βραδιά στο καμαρίνι μιας ηθοποιού που τελειώνει η καριέρα της. Προσάρμοσα το σενάριο αυτό για τον κινηματογράφο, μιλώντας πια για μια ηθοποιό του κινηματογράφου και την κόρη της. Καθώς έγραφα τη νέα ιστορία, μίλησα πολλές φορές με την Κατρίν Ντενέβ και τη Ζυλιέτ Μπινός για το πώς είναι η ζωή του ηθοποιού και ήταν οι δικές τους λέξεις που τροφοδότησαν το σενάριο και το έφεραν στη ζωή.

Ήθελα την ιστορία μου να λαμβάνει χώρα το φθινόπωρο γιατί ήθελα να τονίσω την εσωτερική πάλη της κεντρικής ηρωίδας. Ελπίζω το κοινό να παρατηρήσει πως τα πράσινα του κήπου αλλάζουν χρώμα καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Ίθαν Χοκ μου είπε: «το σημαντικότερο πράγμα όταν κάνεις μια ταινία, δεν είναι να μιλάμε την ίδια γλώσσα αλλά να μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα». Αυτά τα λόγια με βοήθησαν να μείνω αληθινός χωρίς να χάσω την πίστη στον εαυτό μου.

Χάρη στον Ίθαν, η νεαρή Κλεμεντίν (Γκρενιέρ), που δεν είχε ξαναμπεί σε πλατό, βρήκε πολύ γρήγορα τη θέση της, αποκαλύπτοντας τη ζωηρή προσωπικότητα της. Σκηνοθετήσαμε τη Κλεμεντίν μαζί: ο Ίθαν μπροστά από την κάμερα κι εγώ πίσω από αυτήν.

Όπως κάνουν συχνά τα παιδιά στις ταινίες μου, το μικρό κορίτσι παρακολουθεί φιλοσοφικά τις αντιπαραθέσεις των ενηλίκων που είναι παγιδευμένοι στο παρελθόν τους.

Ήθελα η ταινία να είναι ταυτόχρονα σοβαρή αλλά ευχάριστη, να συνυπάρχει η κωμωδία με το δράμα όπως συνυπάρχουν στην πραγματική ζωή. Ελπίζω η χημεία των ηθοποιών και το βλέμμα του παιδιού που διασκεδάζει να θέτουν τον σωστό τόνο.

Και τελικά… Δε γίνεται να τελειώσω χωρίς να αναφέρω την Κατρίν Ντενέβ. Που δεν παραπονέθηκε ποτέ για τις αλλαγές του σεναρίου, πάντα κατάφερνε να κρατάει τη χαρά της υποκριτικής ανέπαφη. Η ύπαρξη της ταινίας μου στη φιλμογραφία της, που είναι όσο αξιόλογη όσο το Γαλλικό σινεμά το ίδιο, μου προκαλεί περηφάνεια και ταυτόχρονα άγχος.

Στα γυρίσματα, η Κατρίν ήταν ευδιάθετη, αξιολάτρευτη και ολόκληρο το συνεργείο μαγεύτηκε. Παρόλο που η ταινία διαδραματίζεται κυρίως μέσα στο σπίτι, το πνεύμα της Κατρίν και της Ζυλιέτ φωτίζουν το χώρο από την αρχή έως το τέλος.

Η «Αλήθεια» είναι το αποτέλεσμα όλης της προσπάθειας και της εμπιστοσύνης που μου έδειξαν οι ηθοποιοί και το συνεργείο. Έγινε με τους καλύτερους επαγγελματίες, με πρώτο και καλύτερο το διευθυντή φωτογραφίας Ερίκ Γκοτιέ.

Ελπίζω αυτό που βίωσα στα γυρίσματα να περάσει στον κόσμο.

Τι είναι αυτό που κάνει μια οικογένεια αυτό που είναι; Η αλήθεια ή τα ψέματα; Πως θα διάλεγε κανείς μεταξύ μιας σκληρής αλήθειας κι ενός ευγενικού ψέματος; Αυτά τα ερωτήματα δε σταμάτησα να τα σκέφτομαι όσο φτιάχναμε αυτή την ταινία. Ελπίζω όσοι τη δουν να βρουν τις απαντήσεις τους. - Χιροκάζου Κορεέντα.

Ο Κορεέντα Χιροκάζου έχει γεννηθεί το 1962 στο Τόκυο της Ιαπωνίας. Το 2009, η ταινία του «Φουσκωτή κούκλα» (Air Doll) έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του 62ου Φεστιβάλ Καννών όπου κι απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Το 2011, το «Εύχομαι» (I wish) κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο 59ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Ακολούθησε η ταινία «Πατέρας και Γιος» (Like father, like son) το 2013 που απέσπασε το Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών και το 2015 συμμετείχε και πάλι στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καννών με την ταινία «Η μικρή μας αδελφή» (Our little sister). Το 2016, το «After the storm» έκανε πρεμιέρα στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών ενώ το «Τρίτο έγκλημα» (The third murder) συμμετείχε στο διαγωνιστικό του 74ου Φεστιβάλ Βενετίας.

Το 2018 οι «Κλέφτες καταστημάτων» (Shoplifters) απέσπασαν το Χρυσό Φοίνικα στο 21ο φεστιβάλ Καννών και κατέρριψαν όλα τα ρεκόρ σε box office των προηγούμενων ταινιών του. Επίσης το συγκεκριμένο φιλμ προτάθηκε και για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και για την Χρυσή Σφαίρα στην ίδια κατηγορία.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ